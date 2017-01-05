Ура, НАБУ! Ни один чиновник-взяточник-хапуга-барыга не пострадал

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Год борьбы с коррупцией – коту под хвост. Никакими грандиозными успехами антикоррупционеры похвастаться не могут. Более того, в их сети то и дело попадала мелкая рыбешка, хотя по заявлениям антикоррупционеров, они готовы ловить всех, независимо от занимаемой должности и партийной принадлежности. Но слова и обещания расходятся с делами.

Антирейтинг Украины

Украину в 2016 году признали одной из самых коррумпированных стран Европы. Таковы данные исследования организации Transparency International. 86% опрошенных граждан говорят, что с коррупцией борются плохо. Это, кстати, самый высокий процент среди всех стран. Украинцы оказались не только самыми недовольными борьбой с коррупцией в стране, но и признались, что и сами часто дают взятки. 65% граждан считают, что к коррупции имеют отношение госслужащие, 64% обвиняют парламентариев, 62% считают взяточниками работников налоговой сферы, 61% — судей, 55% — местную власть, 54% — полицию. Коррумпированность президента и премьер-министра признали 60% опрошенных.

Но правоохранительные органы этот вопрос не мучает. По состоянию на 1 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины, заработавшее в 2016 году, открыло всего 256 уголовных производств. 121 украинскому чиновнику сообщили о подозрении, в отношении 63 уже составлены обвинительные акты. И только 41 производство направлено в суд, и получено 9 приговоров. Не сидит без дел Генпрокуратура, СБУ, МВД, наперегонки ловят и привлекают к уголовной ответственности взяточников.

От мэра до педагога

По части задержания есть чем похвастаться. Среди задержанных — имена известные, да и суммы впечатляющие, но результат хромает.

14 апреля СБУ задержала Алексея Момота, мэра Вышгорода Киевской области, который требовал 1 миллион евро от представителя одной из строительных компаний за нерасторжение договора на аренду земельного участка и беспрепятственной застройки микрорайона. Мэра задержали в его служебном кабинете после передачи денег и документов. Дело расследовала ГПУ. Но мэр не только вышел на свободу, но восстановился в должности. И продолжает руководить, как ни в чем не бывало.

Погоней и аварией завершилось задержание в Киеве двух работников руководящего состава Государственной налоговой инспекции в Киеве, начальника отдела Соломенского ГУ ГФС уличили в вымогательстве и получении взятки в размере почти 4 млн гривен. Указанные средства злоумышленники получили от директора предприятия за положительное решение вопроса относительно бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 14 млн гривен.

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В Киеве задержали следователя и начальника следственного управления финансовых расследований, а также адвоката, который выполнял роль посредника. Они требовали 36 тысяч долларов от предпринимателя и получили 10 тысяч долларов. За это обещали вернуть изъятые ранее денежные средства без их конфискации. Во время проведения обысков в служебном кабинете одного из задержанных обнаружены и изъяты около 1,7 миллиона гривен, 33 тысячи фунтов стерлингов, 112 тысяч евро и 270 тысяч долларов. Источники происхождения средств проверяются.

Из тех, кого НАБУ вместе с антикоррупционной прокуратурой отправили на скамью подсудимых, есть экс-заместитель прокурора Тернопольской области. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды в крупном размере. Вместе с ним ждут суда бывший руководитель и заместитель Тернопольской местной прокуратуры, экс-прокурор Тернопольской местной прокуратуры и адвокат – им инкриминируют пособничество в указанном уголовном правонарушении. Следствие установило, что должностные лица органов прокуратуры Тернопольской области получили взятку в размере 12000 долларов от жительницы Тернополя в обмен на закрытие относительно нее уголовного производства. При этом, получив деньги, дело они закрыли, но об этом стало известно.

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в суд обвинительный акт в отношении судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана. Его обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч гривен и угрозе убийства сотрудников НАБУ. 29 марта во время проведения обыска в его доме судья оказывал сопротивление работникам НАБУ и Национальной полиции и применил огнестрельное оружие.

Ждет приговора ректор одного из высших учебных заведений города Бердянск Запорожской области, которая привезла 10000 долларов взятки заместителю министра образования и науки Андрею Говку. За эту сумму ректор надеялась получить положительное заключение по аккредитации учебного заведения.

И это из более-менее известных дел.

В то же время НАБУ упустило судью Днепровского суда Киева Николая Чауса, которого взяли с поличным — с 3-х литровой банкой, в которой он якобы прятал 150 тысяч долларов, полученных незаконным путем. Местонахождение судьи не известно по сей день. Но деньги достались НАБУ.

Но при этом НАБУ по сей день расследует дело по так называемым рюкзакам сына главы МВД Авакова. Авакова-младшего заподозрили в том, что подчиненные отца помогли ем провернуть сделку на несколько миллионов гривен, продать МВД рюкзаки по завышенной стоимости. Также застряло расследование об использовании не по назначению миллионов гривен, выделенных на строительство так называемой "стены Яценюка" на границе с РФ.

Нет желания бороться

На поприще борьбы с коррупцией в 2016 году появились новые органы — НАБУ и спецпрокуратура, но ничего не изменилось, считает адвокат Ростислав Кравец.

"Коррупция существует, развивается, потому что ее прикрывают первые лица государства. А при таком подходе рассчитывать на какие-то изменения в государстве не приходится. Никому не интересно ловить взяточников на высшем уровне, и никто этим заниматься не будет. Если бы хотели разобраться с коррупцией, это бы давно сделали. К примеру, пленками нардепа Александра Онищенко никто заниматься не хочет, потому что там фигурируют первые лица государства", — отмечает адвокат.

Можно назвать прорывом введение е-декларирования. Но опять же, хоть мы и увидели, сколько и кто держит дома под матрасом, но антикоррупционное ведомство не торопится выяснять происхождение богатства чиновников, считает Кравец.

"Единственный положительный момент от е-декларирования – граждане сняли розовые очки. Люди уже понимают, что их откровенно водят за нос. Ведь у нас борьба с коррупцией не идет дальше публичных заявлений. Ловят учителей, врачей, полицейских, тех, кто берет мелочи. Но при этом в МВД, в Минобороны, в Минздраве и других министерствах и ведомствах разворовывались миллионы. Но этого никто не замечал", — констатирует адвокат.

По мнению Ростислава Кравца, если в 2016 году наши власть имущие ничего не сделали для борьбы с коррупцией, они этого не сделают и в 2017 году. Взяточничество в Украине будет процветать, и никто ничего против не скажет.

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По оценкам экспертов, объем низового взяточничества в развивающихся странах достигает в среднем 5% от ВВП.

Как подсчитал экономист Андрей Головачев, если, например, в 2015 г. номинальный ВВП составил 1.979.458 млн грн, то это означает, что объем взяточничества составил примерно 99 млрд грн в год. Учитывая, что средний размер взятки составляет где то 2-3 тыс. грн (не забываем, что Украина — это бедная крестьянская страна), то получается, что в год совершается 33-50 млн операций дачи взятки. Или от 90 до 140 тыс. фактов дачи взятки в день! Или 15 тыс. операций взяточничества в час!! Совершенно понятно, что победить такое бытовое взяточничество невозможно. Во всяком случае, невозможно с помощью правоохранительных органов. В среднем у нас в сутки задерживают 30-40 человек по фактам взяточничества, а всего совершается 140 тыс. Производительность равна нулю.