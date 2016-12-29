НАБУ тратит средств много больше, чем возвращает государству - Мартыненко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Финансирование Национального антикоррупционного бюро в 2017 году будет большим, чем в текущем. В госбюджете-2017 на деятельность НАБУ предусмотрено 773 миллиона гривен. По сравнению с 2016-м, это на 58% больше.

На Специальную антикоррупционную прокуратуру отдельно от бюджета Генпрокуратуры выделят сто миллионов гривен. Национальному агентству по предотвращению коррупции предусмотрено пятьсот семьдесят семь миллионов гривен. Государственному бюро расследований, которое планируют создать в ближайшее время, — шестьсот сорок миллионов гривен.

Насколько необходимо повышать финансирование антикоррупционных органов, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко.

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Бюджет НАБУ в следующем году — 773 миллиона гривен. В связи с чем увеличивают бюджет на 58%?

— Я бы подошел к формированию бюджета НАБУ немного с другой точки зрения, чем законодатель. Я бы все-таки обратил внимание на эффективность работы этого органа и при таком маленьком КПД работы пересмотрел вообще эффективность использования бюджетных средств. Меньше четверти того, что выделяют на борьбу с коррупцией, возвращается назад государству. То есть такой себе нонсенс получается.

На что эти средства тратят в НАБУ?

— Зарплата детективов в НАБУ в пределах 25-35 тысяч гривен. Баснословные деньги, если мы сравним относительно тех, кто расследует дела в других органах. Например, в Нацполиции зарплата у следователя не выше 10-12 тысяч гривен. Если возьмем прокуратуру, там приблизительно такие же цифры. Тут цифры вырастают в разы, нагрузка на следователя значительно меньше, а зарплата очень большая. Это одна из колоссальных статей расходов.

А сколько вообще детективов в НАБУ?

— В НАБУ предусмотрено 500 детективов, сейчас их еще донабирают и докорректируют, как они должны работать. То есть сейчас идет конкурс на старших детективов.

Какие еще расходы есть в НАБУ?

— Закупка технических средств. Например, в прошлом году на работу НАБУ выделили зачем-то — никому непонятно, зачем — БТР. Как на БТР можно бороться с коррупцией, я до сих пор не могу представить. Есть же еще текущие расходы. То есть оплата помещения, которое находится в аренде. Оплата коммунальных расходов за это помещение, там расходы колоссальные, потому что площади сумасшедшие. Есть еще бюджет так называемого развития, на создание разного рода программ и выстраивания сотрудничества с другими антикоррупционными органами или следственными органами. То есть статьи расходов очень неэффективны. Мы говорим о том, что антикоррупционная организация, институция должна развиваться, но я хочу сказать, что при таком небольшом КПД мы создаем организацию, которая поглощает намного больше, чем возвращает государству. Так быть не должно, потому что все-таки это деньги наших налогоплательщиков.

Есть еще Специализированная антикоррупционная прокуратура. Она получает около ста миллионов гривен из бюджета на следующий год. И НАПК — 577 миллионов гривен. Они какой-то результат показывают?

— Если мы возьмем еще и НАПК, то в этих деньгах есть и финансирование партий. В этом году, насколько я знаю, шло порядка до 70% дофинансирования партий, бюджета следующего года я еще очень подробно не рассматривал.

В связи с чем правоохранительным, антикоррупционным органам настолько увеличивают бюджеты?

— Все украинское общество все-таки ждет как раз изменения ситуации с коррупцией в стране. Ситуация не меняется: коррупция как была, так и остается. Очень много причин, связанных с тем, что, наверное, те люди, которые возглавляют антикоррупционные институции, не являются самостоятельными и работают на чей-то политический заказ, или работают очень неэффективно. Возможно, туда надо просто добавлять, например, науку, а не очень много общественных организаций, которые очень слабо разбираются в коррупции, но на грантовые деньги выполняют чьи-то заказы. Соответственно, здесь я бы как раз подошел к системе изменения правил управления этими организациями. Соответственно, деньги выделяются колоссальные.

В чем измеряется результативность таких органов?

Если мы говорим о показателях, то, как минимум, это должны быть дела, которые доведены до суда и до судебного решения. Если таких дел нет, то мы говорим, что работа идет, результатов нет. Кроме того, возвращение денег в бюджет. Или деньги возвращаются с коррупционных схем, или мы просто говорим о том, что идет расследование, как это было в прошлом году. То есть очень много дел резонансных, но результата нет. Давайте посмотрим, сколько людей быль посажено в тюрьму за коррупцию за прошлый год. У меня таких цифр нет, я думаю, таких цифр нет ни у кого.

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