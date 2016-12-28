Охендовский отказался от дачи показаний на очной ставке с Трепаком - НАБУ

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский отказался от дачи показаний во время одновременного допроса с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщили в НАБУ.

"26 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро начали проведение одновременного допроса председателя ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Это процессуальное действие было инициировано детективами Бюро для устранения противоречий между показаниями свидетеля, предоставившего НАБУ учетные листы "амбарной книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", – говорится в ответе НАБУ на запрос информагенства "Укринформ", опубликованном 28 декабря.

В то же время, в НАБУ, сославшись на тайну следствия, отказались сообщать, состоится ли повторный одновременный допрос Охендовского и Трепака.

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Ранее бывший первый зампредседателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБУ документы о незаконных выплатах наличных со стороны Партии регионов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты. Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму. Позже НАБУ сообщило, что начало расследование на основании заявления.