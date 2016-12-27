"Амбарная книга" Партии регионов и Охендовский

УНИАН

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Первое громкое дело

13 декабря 2016 года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении во взяточничестве в особо крупных размерах. Общая сумма взяток, инкриминируемых Охендовскому, составила почти 162 тысячи долларов.

Подозрение Охендовскому вручили в аэропорту "Борисполь", куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.

Как сообщалось, во время досудебного расследования детективы НАБУ установили, что Охендовский, как член Центризбиркома в 2012 году, совершил 6 выездов заграницу с целью, как указано в документах о командировке, "знакомства с избирательным законодательством Украины и особенностями избирательного процесса по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года".

Но, правоохранители утверждают, что настоящем основанием этих зарубежных визитов было выполнение Охендовским неофициального поручения высших должностных лиц государства и членов Партии регионов "по донесению представителям правительств иностранных государств в положительном свете информации о "демократическом" ходе избирательного процесса в Украине".

"Досудебное следствие имеет достаточные основания полагать, что как "вознаграждение" за такие свои действия, подозреваемый получил возмещение понесенных им за рубежом расходов за счет средств Партии регионов", - отметил руководитель специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов.

"Получая эти деньги, факт их получения Охендовский каждый раз подтверждал собственноручной подписью в соответствующих учетных листах, которые были предоставлены антикоррупционным органам летом этого года. Аутентичность его подписей подтверждена проведенной в уголовном производстве почерковедческой экспертизой", - заявил Холодницкий.

В субботу, 24 декабря, НАБУ опубликовало результаты экспертизы подписей Охендовского в "амбарной книге". В ведомстве отметили, что заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, "не подтверждает и в то же время не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат главе ЦИК".

"Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно главе ЦИК", – добавили в НАБУ.

Несмотря на заявления борцов с коррупцией, Соломенский райсуд Киева не стал отстранять Охендовского от должности главы ЦИК, отпустив под личное обязательство.

Охендовский все отрицает

Сам Охендовский все обвинения отрицает и говорит, что обжалует в суде возбужденное против него уголовное дело. "Безусловно, свое незаконное привлечение к уголовной ответственности, с одной стороны, и свою системную дискредитацию со стороны некоторых нечистых на руку СМИ, с другой, я уже обжалую и еще буду обжаловать как в уголовном, так и гражданском порядке", — заявил он в интервью изданию Страна.ua.

Глава ЦИК также утверждает, что подпись в "амбарной книге" не его. "Подпись не моя. Была б она моей, разве стал бы я еще в июне добровольно давать следствию образцы моего почерка для проведения экспертизы? И, кстати, первая же экспертиза в этом деле, проведенная в независимом научно-исследовательском институте по обращению НАБУ, подтвердила расхождения между образцами моего почерка и тем, которым были сделаны записи на этих фейковых листках. За годы публичной службы я подписал десятки тысяч документов. Мои подписи есть в распоряжении огромного количества людей. Подделать их мог кто угодно", - подчеркнул он.

По словам Охендовского, его адвокаты уже подали заявление о привлечении к ответственности эксперта, который подтвердил подлинность его подписи в "амбарной книге" Партии регионов.

"Понятно, что, имея умысел на незаконное привлечение к уголовной ответственности именно меня, руководство НАБУ решило провести еще одну экспертизу. Наверное, гарантированный результат они могли получить только в криминалистическом центре МВД. Вот туда они и пошли. Там им составили требуемое заключение за один день! Заявление о привлечении эксперта к уголовной ответственности моими адвокатами уже подано", — считает Охендовский.

В то же время "Зеркало недели" пишет, что Охендовский отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым замлавы СБУ Виктором Трепаком. Как сообщили изданию источники в НАБУ, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должне был состояться в понедельник, 26 декабря.

Напомним, Виктор Трепак спустя полтора месяца после того, как в апреле 2016 года президент подписал указ о его увольнении, решил подать в НАБУ компромат на украинских политиков. Речь шла об "амбарной книге" Партии регионов, где были указаны растраты партии на рекламу, политологов, данные о неофициальных зарплатах депутатов и чиновников, которые выплачивали им регионалы. Обнародованные записи наделали немало шума. Согласно списку, "взятки" от регионалов получали политики из разных политических лагерей. Подлило масло в огонь и то, что в документах, как сообщали в НАБУ, фигурировал руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Читайте также: Охендовский получит индульгенцию – Золотарев

****

В ЦИК Охендовский был избран еще в 2007 году по квоте Партии регионов, а председателем комиссии он стал при президентстве Януковича в июле 2013 года.

Именно Охендовский был главой ЦИК, когда Петр Порошенко был избран президентом.

Полномочия Охендовского и 11 его коллег закончились еще в 2014 году, но их не увольняют. А в 2015 году глава ЦИК даже получил от президента орден Ярослава Мудрого.