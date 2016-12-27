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"Амбарная книга" Партии регионов и Охендовский

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"Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (137)

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НАБУ открыло первое громкое дело на основе "амбарной книги" Партии регионов - против главы ЦИК Михаила Охендовского. Охендовского подозревают во взяточничестве в особо крупных размерах. Сам глава ЦИК намерен обжаловать возбужденное против него дело.
Михаил Охендовский
УНИАН

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Первое громкое дело

13 декабря 2016 года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении во взяточничестве в особо крупных размерах. Общая сумма взяток, инкриминируемых Охендовскому, составила почти 162 тысячи долларов.

Подозрение Охендовскому вручили в аэропорту "Борисполь", куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.

Как сообщалось, во время досудебного расследования детективы НАБУ установили, что Охендовский, как член Центризбиркома в 2012 году, совершил 6 выездов заграницу с целью, как указано в документах о командировке, "знакомства с избирательным законодательством Украины и особенностями избирательного процесса по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года".

Михаил Охендовский
Украинское фото
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Но, правоохранители утверждают, что настоящем основанием этих зарубежных визитов было выполнение Охендовским неофициального поручения высших должностных лиц государства и членов Партии регионов "по донесению представителям правительств иностранных государств в положительном свете информации о "демократическом" ходе избирательного процесса в Украине".

"Досудебное следствие имеет достаточные основания полагать, что как "вознаграждение" за такие свои действия, подозреваемый получил возмещение понесенных им за рубежом расходов за счет средств Партии регионов", - отметил руководитель специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов.

"Получая эти деньги, факт их получения Охендовский каждый раз подтверждал собственноручной подписью в соответствующих учетных листах, которые были предоставлены антикоррупционным органам летом этого года. Аутентичность его подписей подтверждена проведенной в уголовном производстве почерковедческой экспертизой", - заявил Холодницкий.

В субботу, 24 декабря, НАБУ опубликовало результаты экспертизы подписей Охендовского в "амбарной книге". В ведомстве отметили, что заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, "не подтверждает и в то же время не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат главе ЦИК".

Михаил Охендовский. Архивное фото
УНИАН
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"Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно главе ЦИК", – добавили в НАБУ.

Несмотря на заявления борцов с коррупцией, Соломенский райсуд Киева не стал отстранять Охендовского от должности главы ЦИК, отпустив под личное обязательство.

Охендовский все отрицает

Сам Охендовский все обвинения отрицает и говорит, что обжалует в суде возбужденное против него уголовное дело. "Безусловно, свое незаконное привлечение к уголовной ответственности, с одной стороны, и свою системную дискредитацию со стороны некоторых нечистых на руку СМИ, с другой, я уже обжалую и еще буду обжаловать как в уголовном, так и гражданском порядке", — заявил он в интервью изданию Страна.ua.

Глава ЦИК также утверждает, что подпись в "амбарной книге" не его. "Подпись не моя. Была б она моей, разве стал бы я еще в июне добровольно давать следствию образцы моего почерка для проведения экспертизы? И, кстати, первая же экспертиза в этом деле, проведенная в независимом научно-исследовательском институте по обращению НАБУ, подтвердила расхождения между образцами моего почерка и тем, которым были сделаны записи на этих фейковых листках. За годы публичной службы я подписал десятки тысяч документов. Мои подписи есть в распоряжении огромного количества людей. Подделать их мог кто угодно", - подчеркнул он.

По словам Охендовского, его адвокаты уже подали заявление о привлечении к ответственности эксперта, который подтвердил подлинность его подписи в "амбарной книге" Партии регионов.

Охендовский: сценарий моего преследования написан не в Украине. Видео
112 Украина/Youtube
ВИДЕО. Охендовский: сценарий моего преследования написан не в Украине

"Понятно, что, имея умысел на незаконное привлечение к уголовной ответственности именно меня, руководство НАБУ решило провести еще одну экспертизу. Наверное, гарантированный результат они могли получить только в криминалистическом центре МВД. Вот туда они и пошли. Там им составили требуемое заключение за один день! Заявление о привлечении эксперта к уголовной ответственности моими адвокатами уже подано", — считает Охендовский.

В то же время "Зеркало недели" пишет, что Охендовский отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым замлавы СБУ Виктором Трепаком. Как сообщили изданию источники в НАБУ, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должне был состояться в понедельник, 26 декабря.

Напомним, Виктор Трепак спустя полтора месяца после того, как в апреле 2016 года президент подписал указ о его увольнении, решил подать в НАБУ компромат на украинских политиков. Речь шла об "амбарной книге" Партии регионов, где были указаны растраты партии на рекламу, политологов, данные о неофициальных зарплатах депутатов и чиновников, которые выплачивали им регионалы. Обнародованные записи наделали немало шума. Согласно списку, "взятки" от регионалов получали политики из разных политических лагерей. Подлило масло в огонь и то, что в документах, как сообщали в НАБУ, фигурировал руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

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В ЦИК Охендовский был избран еще в 2007 году по квоте Партии регионов, а председателем комиссии он стал при президентстве Януковича в июле 2013 года.

Именно Охендовский был главой ЦИК, когда Петр Порошенко был избран президентом.

Полномочия Охендовского и 11 его коллег закончились еще в 2014 году, но их не увольняют. А в 2015 году глава ЦИК даже получил от президента орден Ярослава Мудрого.

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