Нардеп: суд обязал НАБУ расследовать регистрацию Онищенко в ЦИК за взятку

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева обязал детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) внести сведения в ЕРДР по информации о регистрации Александра Онищенка кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014 года за взятку, сообщил народный депутат Виталий Куприй, ранее подавший соответствующий иск.

"Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро на протяжении 24 часов с момента получения решения следственного судьи внести соответствующую информацию о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных решений по заявлению народного депутата Куприя В.М. от 15 декабря 2016 года", — говорится в тексте документа, который Куприй опубликовал на своей странице в Facebook.

Виталий Куприй, facebook Копия решения суда

Виталий Куприй, facebook Копия решения суда

анее народный депутат Александр Онищенко обвинил Администрацию президента Петра Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.