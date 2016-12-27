Охендовский: пост в ЦИК и пределы Украины не покину

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что не будет убегать из Украины и не уйдет с должности. Об этом глава ЦИК сказал на брифинге во вторник.

По словам Охендовского, он довольно часто находится в заграничных командировках, и с тех пор, как было открыто уголовное производство в отношении него, он неоднократно находился за границей и всегда возвращался.

"Я всегда буду это делать, поскольку, во-первых, здесь живут мои дети, моя семья, здесь моя земля и страна, которую я люблю. Во-вторых, мне абсолютно нечего бояться, если дело будет рассматриваться законным публичным образом. Я точно буду в Украине, я точно буду являться на все без исключения следственные действия и проведения некоторых сам буду требовать", — приводит слова Охендовского УНИАН.

На вопрос, планирует ли он уходить с должности по собственному решению, он ответил, что не собирается этого делать.

"Сам не планирую, потому что это будет с моей стороны, во-первых, признанием того, что мне есть в чем себя упрекнуть — абсолютно нет. Во-вторых, я бы не хотел, чтобы ЦИК осталась без председателя. Никаких оснований для этого я не вижу", — сказал Охендовский.

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Ранее бывший первый зампредседателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБУ документы о незаконных выплатах наличных со стороны Партии регионов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты. Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму. Позже НАБУ сообщило, что начало расследование на основании заявления.