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Рудяков: критика Сербии в адрес Украины – очередной проигрыш МИД

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Украина интересует мир как мост между Европой и Россией, а мы позиционируем себя как стена, пытаемся европейцам навязать свое видение, что приводит к отрицательным последствиям, отмечает политолог Павел Рудяков.
Павел Рудяков
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украине не следует вмешиваться в политику Сербии, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.

Генеральная Ассамблея ООН призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму. Документ получил поддержку 70 государств, 26 стран выступили против, еще 77 воздержались. Среди проголосовавших за проект — большинство европейских стран и США, против — Россия, Китай, Сербия, Армения, Куба, Индия, Казахстан, Белоруссия, ЮАР и другие. В Киеве после голосования раскритиковали Сербию по поводу того, что страна не поддержала резолюцию ООН по правам человека в Крыму.

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"Не нужно читать нам лекции и вмешиваться в политику нашей страны", — сказал Дачич.

Он уточнил, что Сербия не голосовала за резолюцию, так как в документе содержится "очень много резких слов и безосновательных нападок на Россию". Также Дачич выразил сомнение, что голосовавшие за украинскую резолюцию в отношении Крыма "проголосовали бы аналогично, если бы речь шла о сербском Косово".

Жесткая позиция посла

По словам политолога-международника, директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, это не первый случай, когда украинский посол в Белграде выступает с такими заявлениями (с критикой в адрес Сербии).

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"Он активно публикуется в сербской прессе, и уже не один раз с достаточно жесткими текстами, которые идут в русле нашей государственной позиции, но для сербов выглядят весьма странно – по целому ряду обстоятельств", – сказал эксперт.

Он добавил, что "это, безусловно, проигрыш посольства – это вещи, которых нельзя допускать в посольстве, тем более в такой стране как Сербия, с которой у нас вроде бы достаточно положительные отношения, достаточно неплохие перспективы по сотрудничеству, традиционно дружественные отношения, а мы таким образом подставляем сами себя под какие-то ненужные вещи".

"Репутация осталась проблемной"

Рудяков также ответил на вопрос РИА Новости Украина: какие действия МИД страны можно отнести к успешным в 2016 году?

"Тут достаточно непростая тема. Потому что, все-таки, больше оснований говорить, что МИД немножко недорабатывает в целом ряде серьезных направлений.

У нас этот год получился по внешнеполитическому балансу скорее отрицательным, чем положительным. Мы в начале года ставили себе такую задачу: улучшить репутацию Украины в мире. Определенные шаги делались для этого, но сделано достаточно немного. Получилось, что эта репутация у нас осталась достаточно проблемной. До того, чтобы называть ее положительной, еще очень далеко", – отметил политолог.

Нидерланды и Израиль – точки напряжения

Кроме этого, продолжил он, мы проиграли голландскую тему, голландское направление, "причем с достаточно серьезными последствиями для себя, чем если бы не лезли – не ездили бы на референдум агитировать и не прилагали бы потом усилий для того чтобы каким-то образом выровнять последствия".

"Получилось, что голландские поправки к соглашению к ассоциации нас поставили фактически перед необходимостью очень серьезно задуматься над тем, как пересматривать это соглашение об ассоциации.

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Изюминкой в этих сомнительных успехах МИД стала история в нашем голосовании по резолюции по Израилю. Палка, конечно, о двух концах. Все прекрасно понимают, что мы в такого рода голосованиях несвободны в выборе – у нас есть определенные обязательства перед великими державами, на которые мы ориентируемся во внешней политике и от которых во многом зависим во внешней политике. Соответственно, мы должны это учитывать и идти в русле своих обязательств.

Но вместе с тем в дипломатии известно давно, что важны не только конкретные шаги, решения, но и мотивировка этих шагов. Мне кажется, тут стоило бы предварительно с Израилем в закрытых консультациях попробовать бы минимизировать тот отрицательный эффект, который это вызвало и ту остро негативную реакцию израильской стороны. Отмена визита руководителя правительства – это серьезный прокол. На моей памяти я не мог вспомнить, чтобы мы попадали в такую ситуацию", – сообщил Рудяков.

Мост, а не стена для Европы

Отдельно эксперт оценил, по его оценке, "наше экзистенциально главное направление – Российская Федерация".

"Тут не только нет какого-то улучшения, не только не идет речь о восстановлении диалога, возможно, каких-то попытках восстановления экономических связей, которых очень не хватает и от которых мы теряем по крайней мере не меньше, чем Россия, а может быть и больше.

На этом направлении ничего, кроме усугублений, отрицательных моментов, еще большего закручивания этой спирали, конфронтации. А это, хотим мы того или нет, любим ли Россию или нет, это направление нашей внешней политики заложено в нашем географическом, историческом, политическом положении. К сожалению, это нправление у нас не развивается, наоборот, заглохло, забито досками и превращено в тупиковое.

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А сейчас Генри Киссинджер, очень известная фигура, которая сейчас опять будет все больше и больше на слуху в связи со своим новым назначением в администрации Трампа… Он недавно сказал, что Украина интересует мир как мост между Европой и Россией. А мы себя позиционируем как стену между Европой и Россией, пытаемся европейцам навязать свое видение, что это хорошо, что они должны были бы нам за это заплатить. А это, к сожалению, приводит к еще более отрицательным последствиям", – заявил Рудяков.

Из позитива – работа над имиджем

Что же касается успехов МИД, то "имело место локальные успехи", считает политолог.

"Думаю, что к успехам можно отнести формализацию работы по продвижению позитивного имиджа Украины в мире – во Франции открыли культурный центр, который этим занимается. И какие-то определенные шаги, безусловно, были сделаны и делаются. Мне кажется, это такое направление, тема и работа, которые можно считать достижением", – подытожил эксперт.

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