НАБУ: собрано достаточно доказательств подлинности "черной бухгалтерии" ПР

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило о том, что собрало достаточное количество доказательств, которыми подтверждается оригинальность "амбарной книги" Партии регионов, переданной бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Документы были собраны во время досудебного расследования. Документы были направлены на экспертизу по почерку, ее результаты подтвердили подлинность подписей и многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за наличные средства.

Ранее сообщалось, что главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому вручили подозрение в получении средств из "черной кассы" Партии регионов в аэропорту "Борисполь".