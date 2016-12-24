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НАБУ: собрано достаточно доказательств подлинности "черной бухгалтерии" ПР

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"Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (134)

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Согласно информации, документы были направлены на экспертизу по почерку, ее результаты подтвердили подлинность подписей и многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за наличные средства.
Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
УНИАН Мусиенко Владислав

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило о том, что собрало достаточное количество доказательств, которыми подтверждается оригинальность "амбарной книги" Партии регионов, переданной бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Политический эксперт Сергей Быков
Интернет-издание "Грушевского, 5"
Быков: дело "черной бухгалтерии" ПР, в принципе, расследовано не будет

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Документы были собраны во время досудебного расследования. Документы были направлены на экспертизу по почерку, ее результаты подтвердили подлинность подписей и многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за наличные средства.

Ранее сообщалось, что главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому вручили подозрение в получении средств из "черной кассы" Партии регионов в аэропорту "Борисполь".

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