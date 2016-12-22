Хамелеон из ГПУ. Почему Луценко изменил свое мнение по Княжичам и Авакову?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Генпрокурор Юрий Луценко в четверг заявил, что в ходе расследования трагедии в Княжичах под Киевом, в результате которой погибли пятеро правоохранителей, виноваты руководитель полиции Киева и еще 16 сотрудников полиции.

Операция не по плану

Вся ответственность за спецоперацию в селе Княжичи, во время которой погибли пятеро полицейских, лежит на начальнике Главного управления Нацполиции в Киеве Андрее Крищенко. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, была оперативная информация о том, что на дом

№ 30 по улице Тихой в селе Княжичи готовится разбойное нападение.

"На основании этой информации начальником Шевченковского управления полиции в городе Киеве Приступой с целью задержания организованной группы во время совершения преступления, на основании согласованного с заместителем главы Национальной полиции — начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Крищенко плана совместных следственно-розыскных мероприятий. По указанному адресу организована засада с привлечением сотрудников криминальной полиции Шевченковского управления полиции, управлений уголовного розыска, а также оперативной службы "КОРД" и подразделения полиции особого назначения в городе Киеве", — рассказал Луценко.

В 01:52 4 декабря на пульт ГСО поступил сигнал об отсутствии связи с объектом на улице Корнейчука, 22 в селе Княжичи. То есть сработала сигнализация. В 2.08 к месту происшествия прибыла группа реагирования в составе водителя, охранника и младшего инспектора. Автомобиль не был оборудован маячком, что потом сыграло определяющую роль в этой трагической ситуации, подчеркнул генпрокурор.

Во время обследования территории в соседнем доме работники ГСО обнаружили двух неизвестных. Как позже выяснилось, это были оперативные уполномоченные Национальной полиции. По словам Луценко, задержанные оперативники не были уверены, что их задержали сотрудники ГСО. На инструктаже перед устройством засады их предупредили, что потенциальные грабители могут использовать форму полиции.

"В период между 4.00 и 4.40 задержанные оперативники сообщили о своем задержании заместителю начальника управления уголовного розыска Нацполиции в Киеве. Он дал устное указание бойцам "КОРД" освободить задержанных. По мнению следствия, именно этот приказ по освобождению заложников без проведения необходимых, согласно должностных инструкций, подготовительных мероприятий повлек дальнейшие события", — добавил Луценко.

Список виновных

Генпрокурор подчеркнул, что вся ответственность за эту операцию лежит на Крищенко и его подчиненных.

"Коллеги, кто работал в силовых органах, знают, что раньше использование спецназа согласовывалось с прокурором. Нынешняя редакция закона не предусматривает такого действия, поэтому вся ответственность за эту спланированную акцию ложится на того, кто утвердил этот план — начальника столичной полиции господина Крищенко", — уточнил генпрокурор.

Всего 17 должностных лиц привлекаются к совершению различного вида преступлений. Руководство подозревается в преступной небрежности, повлекшей особо тяжкие последствия, а так же в умышленном убийстве.

"Органами досудебного расследования проверяется возможная причастность работников Броварского отделении полиции охраны, а именно Белогубы, Гаценко, Кондратева, Сулгия, Чернявский, работников отдела управления КОРД в г. Киеве Валецкого, Корты, работников подразделения полиции особого назначения в г. Киеве Шостеля, руководителей полиции Шевченковского управление в г. Киеве Радченко, Мариновского, Беленького, начальника Шевченковского управления в г. Киеве Приступы, руководителей главного управления Нацполиции в г. Киеве Куряты, Мелихова, Иващенко, Стрижака, заместителя начальника главы Национальной полиции Украины, начальника главного управления Нацполиции в г. Киеве Крищенко", — сообщил Луценко.

Чьи конкретно пули стали фатальными, еще не известно, не готовы данные баллистической экспертизы. Не понятно, как погиб сотрудник "КОРДа".

Луценко на крючке МВД

Что интересно: генпрокурор Юрий Луценко резко сместил акценты. Неделю назад он сомневался в том, что в Княжичах полиция проводила спецоперацию, так как кто-то уже похозяйничал в доме рядом с тем, где сотрудники ГСО нашли оперов. Также Юрий Витальевич заявил, что руководители операции во время ее проведения сидели в ресторане, в том числе и глава полиции Киева Крищенко. Генпрокурор удивлялся, почему Крищенко до сих пор не уволен.

И. о. главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что не видит основания для увольнения Крищенко.

Собственно, как считает нардеп Сергей Лещенко, у руководства МВД появился инструмент воздействия на генпрокурора. Нацполиция открыла уголовное производство по поводу восьми квартир, записанных на бухгалтера жены Луценко, но принадлежащих генпрокурору.

По словам Лещенко, именно он добился открытия уголовного дела в Нацполиции по поводу упомянутых квартир, записанных на бухгалтера Ирины Луценко. После обнародования этой информации, они были переписаны на нардепа Глеба Загория. В деле фигурирует ООО "Бизнес-центр "Лотос", которым владела Ирина Луценко до избрания депутатом, а после — переписала на сына. Именно эта компания является владельцем указанной недвижимости.

"Теперь посмотрим за Аваковым. Потому что есть риск, что в какой-то момент они сядут вместе с Луценко за стол и проведут "взаимозачет" уголовных дел: прокуратура закроет на аваковских, а полиция — на прокурорских", — добавил Лещенко.

Напомним, что в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны МВД и полицией погибли 5 правоохранителей. По версии МВД, группа задержания уголовного розыска и спецподразделения "КОРД" ожидали в заброшенном доме грабителей.

Читайте также: Рябцев: "левое" топливо должно исчезнуть с рынка в 2017 году

Когда в одном из домов сработала сигнализация, на место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения "КОРД", который входил в группу захвата.