Общество
RSS

НАБУ и САП расследуют более 280 производств

(обновлено: )29
Как отметили в НАБУ, 2016-й год - первый полный год в истории бюро: "Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган".
Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
УНИАН Соколовская Инна

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют более 280 производств, говорится в новогоднем поздравлении на сайте НАБУ.

Глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко
gs.fm
НАБУ тратит средств много больше, чем возвращает государству - Мартыненко

Читайте также: Вспомнить все. Главные события 2016 года в Украине

Отмечается, что 2016-й год — первый полный год в истории НАБУ. 

"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган. В результате, за последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн грн, а также помешать хищению более чем полмиллиарда", — говорится в тексте.

По данным НАБУ, "детективы Антикоррупционного бюро вместе с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесен с десяток приговоров". 

В НАБУ напомнили, что в этом году создано первое территориальное управление НАБУ во Львове. 

"В следующем году планируем запустить работу еще двух – в Одессе и Харькове", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании материалов уголовного производства по факту незаконного обогащения предоставляет детективам НАБУ доступ к декларации лица, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
На месте стрельбы у "Дворца спорта" в центре Киева
Разгул криминала. Резня в Одесской области
Год 2016, прощай! Итоги
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар