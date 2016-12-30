НАБУ и САП расследуют более 280 производств

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют более 280 производств, говорится в новогоднем поздравлении на сайте НАБУ.

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Отмечается, что 2016-й год — первый полный год в истории НАБУ.

"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган. В результате, за последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн грн, а также помешать хищению более чем полмиллиарда", — говорится в тексте.

По данным НАБУ, "детективы Антикоррупционного бюро вместе с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесен с десяток приговоров".

В НАБУ напомнили, что в этом году создано первое территориальное управление НАБУ во Львове.

"В следующем году планируем запустить работу еще двух – в Одессе и Харькове", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании материалов уголовного производства по факту незаконного обогащения предоставляет детективам НАБУ доступ к декларации лица, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.