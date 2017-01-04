НАБУ открыло дело в связи с назначением Луценко за взятку - Кузьмин

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. НАБУ открыло уголовное дело о коррупции в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин.

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"Как сообщил детектив главного подразделения детективов НАБУ Н. Полховская, по моему заявлению о назначении Луценко генпрокурором за взятку возбуждено уголовное дело. Детективам НАБУ я обязательно передам оригинал письма (Александра) Онищенко (депутата Рады — ред.), в котором он признается в передаче взяток депутатам за назначение генпрокурора. О результатах расследования обязательно проинформирую", — написал Кузьмин на странице в Facebook.

Он также опубликовал копию официального ответа от НАБУ, где указано, что дело открыто по статье "получение взятки".

Ренат Кузьмин/Facebook Копия официального ответа от НАБУ

Ранее депутат Рады Александр Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив.