Армия Авакова. Министр вооружил тысячи друзей и приближенных

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Тысячи экземпляров оружия, среди которых не только милицейские пистолеты "Форт" с резиновыми пулями, а боевое оружие — пистолеты-пулеметы, штурмовые винтовки, автоматы, попали в руки народных депутатов, министров, бывших бойцов добробатов и просто друзей-приятелей министра. Такого не позволял себе ни один глава МВД. По сути, Аваков вооружил армию, среди которой те, кто может за него вступиться и пойти за ним, по первому зову.

Стволы — только для своих

По количеству подаренного за неполные два года министром МВД оружия Аваков превзошел своих предшественников. К примеру, с 2010 по 2014 год МВД наградило всего-то 287 человек. При этом большинство отечественными пистолетами "Форт".

"Наградное оружие я вручал, и буду вручать. Это полномочия министра, и это хорошее дело. Я вручил больше, чем 2 200 экземпляров наградного оружия", — заявил министр журналистам.

Друзьям и особо приближенным глава МВД дарил не только пистолеты, а штурмовые винтовки и автоматы. Не удивительно, что имена счастливчиков держатся в строжайшем секрете. Но известно, что среди них оказалось 97 народных депутатов, четверть всей Верховной Рады. Несложно догадаться, что уже вооружен весь "Народный Фронт", частично "БПП", радикалы и "Самопомич".

Согласно Положению о ведомственных поощрительных наградах Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие", оружием награждаются лица начальствующего состава органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск, государственные служащие, лица других министерств и ведомств, которые имеют офицерское или специальное звание, другие граждане Украины за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение воинского, служебного и общественного долга, проявленные при этом честь и доблесть.

Но для министра Авакова законы не писаны. Именно поэтому список тех, кому раздарил оружие министр, скрывается. По данным некоторых сотрудников МВД, оружие досталось командирам батальонов, вошедших в состав МВД, их заместителям и некоторым особо приближенным бойцам.

За "верность и преданность" получили по стволу все советники министра Авакова. Как признался тот же Зорян Шкиряк, он с наградным пистолетом почти не расстается. Рассказывают, что часто видят одного из помощников, совмещающего роль водителя и охранника Антона Геращенко, нардепа НФ, с пистолетом за поясом. Да и сам Геращенко тоже может похвастаться наградным оружием.

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Как рассказывают, отказались от пистолета Хатия Деканоидзе и Эка Згуладзе, и это в министерстве Авакова восприняли с большим удивлением. Ведь даже бывший начальник управления по борьбе с наркотиками, а ныне советник министра Илья Кива, который по состоянию здоровья и с подпорченной биографией, судимостью, получил из рук министра пистолет, который он постоянно носит при себе. Получил в награду от МВД оружие друг Авакова министр юстиции Павел Петренко и его соратник экс-премьер Арсений Яценюк. Удостоился пистолетом и мэр столицы Виталий Кличко.

От пистолета до автомата

Что интересно, в ведомственных приказах нет ограничения на количество подаренных стволов, нет перечня того, что можно дарить, а что нельзя. Все это решает сам министр и его окружение, которое готовит наградные приказы. Да и справок о психическом здоровье и несудимости в прошлом у награжденных МВД не требует, в отличии от простого смертного, который должен их иметь, если хочет зарегистрировать нарезное, гладкоствольное оружие или же получить разрешение на покупку травмата.

Люди, приближенные к Авакову, уже полностью опустошили склад МВД, где хранились довольно редкие экземпляры. Ведь в списке выданных в качестве награды пистолетов встречаются пистолеты "Глок", "ТТ", "Беретты", револьверы "Наган", "ДесертИгл", "Смит енд Вессон", "Вальтер", "Браунинг" и очень много автоматического оружия — штурмовая винтовка "Форт", АКС-74, АКСУ и другие не менее достойные экземпляры.

"Годами на складах МВД собиралось огнестрельное оружие, конфискованное у населения за незаконное хранение. Так называемый вторичный фонд. Туда попадало оружие, которое имело историческую ценность и было пригодное для стрельбы и "чистое". После баллистической экспертизы, сверки по базам, если оно не проходило ни по каким уголовных делам или же уже после суда", — рассказывает бывший начальник разрешительной системы Украины, полковник милиции Валентин Медведь.

По закону, министр подписывает представление о награждении тех-то и тех-то, оружием из того, что есть на складе МВД. Он же решает, кому и что достанется. При том, что президент Украины может наградить исключительно пистолетом отечественного производства для стрельбы резиновыми пулями — "Форт", который специально для этих целей приобретают на заводе, объясняет Валентин Медведь.

"Ствол" по заказу

"Никакие справки о здоровье, о несудимости, не требуются, так как это подарок, и он может достаться психически не уравновешенному человеку, алкоголику или наркоману. А после Майдана огнестрельным оружием начали награждать личностей с сомнительной репутацией. Именно поэтому информация о награжденных засекречена. Они боятся огласки. Ведь если одних награждали за участие в АТО, то других, потому что друзья. А есть и такие, кто наградное оружие просто покупает. За определенную сумму заместителю министра поступает заказ на определенный "ствол", он готовит приказ, Аваков его подписывает. Уверен, что половина награжденных его купили таким образом, поэтому и количество награжденных такое внушительное", — считает Валентин Медведь.

Но, как отметил Валентин Медведь, до министра Авакова никто не награждал никого автоматическим оружием. Только пистолетами.

По всей видимости Аваков решил не отставать от коллеги министра обороны Степана Полторака, который подарил премьер-министру Арсению Яценюку пулемет Томпсона образца 1928 года в рабочем состоянии. Секретарю СНБО Александру Турчинову и помощнику президента Украины Алексею Горащенкову — пистолеты "Маузер" К – 96 и по 105 патронов к ним. Главе Минюста Павлу Петренко и главе МВД Арсену Авакову вручил легендарные "Кольты" М1911. Самого же себя Полторак наградил "шпионским" пистолетом "Глок".

С легкой руки министра внутренних дел Арсена Авакова, огнестрельное оружия попало в руки людей с сомнительной репутацией и проблемами с психическим здоровьем. И его уже не отобрать, потому что подарено. Можно предположить, что Аваков раздарил своим приближенным столько оружия в надежде, что они его поддержат в трудную минуту.