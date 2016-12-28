Политические атаки на Авакова - заказ Порошенко? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Президент хочет сменить министра внутренних дел. Такую информацию со ссылкой на народного депутата Антона Геращенко накануне опубликовал ряд изданий.

По словам Геращенко, представитель "Народного фронта" Арсен Аваков на посту министра внутренних дел не устраивает Петра Порошенко. В парламенте еще летом зарегистрирован проект постановления об увольнении главы МВД, однако депутаты до сих пор его не рассматривали.

Подробнее эту информацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал народный депутат от "Народного фронта" и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

В ВР часто звучат требования уволить Арсена Авакова. Есть ли на сегодняшний день вероятность того, что он уйдет в отставку?

— Эти требования звучат, потому что сейчас Арсен Аваков занимается вопросом поиска кандидатуры на пост главы Нацполиции после ухода Хатии Деканоидзе, которую ему навязал президент. Сейчас идет кампания для того, чтобы заставить Авакова выбрать выгодного президенту начальника Нацполиции. Закон о Кабмине, закон о Нацполиции говорит о том, что это право министра, также ему и нести за это ответственность, за его просчеты или же за его успехи. Аваков в 2015 году добровольно отказался от того, чтобы быть главным полицейским Украины, передал это право главе Нацполиции. Это одна из важнейших реформ в системе правоохранительных органов, которая выводит нашу систему управления внутренними делами на европейский уровень. За это время проведен целый ряд реформ, начиная от патрульной полиции, которую называют проплаченные эксперты провальной. За последний год вас патрульные останавливали, как раньше ГАИшники, просили у вас 50 гривен?

То есть требование отставки Арсена Авакова это политический заказ?

— Совершенно точно. Политический заказ и проплата экспертов, в том числе и по бухгалтерии Партии Регионов, когда открываешь эти листы, а там написано: такому-то эксперту 10 тысяч долларов в месяц за поддержку.

Это политический заказ со стороны президента?

— Да.

Эксперты уверены, что Арсен Аваков имеет полную индульгенцию, потому что его уход означает развал коалиции и возможные перевыборы в парламент. Так ли это?

— Полной индульгенции нет ни у кого. Просто решения политические и кадровые должны приниматься на основании здравого смысла, интересов Украины.

При каких условиях Арсен Аваков может уйти в отставку?

— При условии, если премьер Владимир Гройсман, как это прописано в Конституции, обратится в ВР с предложением снять министра, и это предложение наберет 226 голосов. Второе условие — это добровольный уход Авакова со своего поста. Третье условие — в связи с прекращением жизненных функций. Еще один вариант — это утеря гражданства Украины.

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Отставка Авакова означает развал коалиции или нет?

— Добровольная по согласованию с силами коалиции означает не развал, а продолжение существования. А вот когда "под ковром", а на публику — заверения в вечной дружбе, это есть неправильно. А недобровольной отставки быть не может, поскольку для нее не будет голосов.

Своим мнением касательно будущего Авакова в эфире радиостанции также поделился эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук.

На вашу думку, наскільки ймовірна відставка міністра МВС Арсена Авакова?

— Якщо дивитися за логікою подій, то ця відставка вже давно мала відбутися. Але якщо дивитися і оцінювати політичну складову, то вона малоймовірна. На початку реформ були великі очікування, і ці очікування були пов'язані в першу чергу з якістю роботи нової поліції, були і як на рівні політиків, так і на рівні суспільства в цілому. І ми пам'ятаємо високий рівень довіри до поліції, з початком реформи він сягав 80%, останній зріз, який відбувся, сьогодні говорять про 28%. Це реальна оцінка вже реформ, які відбуваються в нашій країні. І якщо зараз зробити аналогічний зріз після цих подій, які відбулися в столиці України, то він підтвердить повний провал реформ і відсутність будь-якої довіри до поліції, тому що замість вирішення конфліктних проблем на рівні права вмішалися "тітушки", і поліція залишилася в стороні і не могла захистити наших громадян. І це є абсолютним провалом в діяльності роботи в цілому правоохоронної системи і поліції зокрема.

Однозначно я оцінюю все, що відбувається сьогодні в країні, і в тому числі в 2016 році, як провал по всіх напрямках — і захисту прав громадян, і контролю за криміногенною ситуацією. Ми маємо другу війну на дорогах, яка повністю програна. Ми перше місце займаємо в Європі за кількістю загиблих на дорогах. І це набагато більше, ніж на сході України, тому що понад чотирьох тисяч загиблих і більше 31 тисячі поранених. Ми маємо провал реформ, стратегії і в концепції реформ, і, на жаль, суспільство продовжують обманювати, суспільство вже на це реагує дуже агресивно. Ми чули керівництво поліції в лютому про наступ на злочинність, ми чули в жовтні. Результатів абсолютно ніяких немає.

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Останнє засідання профільного комітету ВР, де була внесена постанова про можливу відставку або відсторонення Авакова, говорить про те, що немає в тому числі і політичної волі на вирішення цієї проблеми. Хоча юридично це рішення не мало б ніякого змісту. Але так сформований профільний комітет, що з 19 членів комітету тільки сім були присутні на засіданні цього комітету, де мали відбутися серйозні розмови і оцінка. Подивіться, як сформований склад колегії МВС. Там представники однієї політичної сили. Це говорить про зорієнтованість сьогодні МВС і поліції на одну політичну силу. І це є вкрай небезпечно в сьогоднішніх умовах, в сьогоднішньому суспільстві.

Чи потрібна відставка голови МВС?

— Відставка вкрай необхідна сьогодні, інакше буде катастрофа.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.