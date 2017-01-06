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Матиос множит на ноль работу НАБУ - эксперт

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Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Василий Вакаров заявил, что за год 500 детективов Национального антикоррупционного бюро направили в суд 14 дел.
Василий Вакаров
Facebook Василия Вакарова

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. За 2016 год военная прокуратура направила в суд 285 обвинительных актов по факту взяточничества в отношении 329 человек. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

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сайт Минобороны Украины
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По его словам, в прошлом году суды уже приняли 131 обвинительный приговор и осудили 135 человек.

В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам антикоррупционной политики Василий Вакаров прокомментировал заявление Матиоса.

"Около месяца назад, 9 декабря руководитель НАБУ Сытник также отчитался о том, что в суд направлено 14 дел, то есть 500 детективов НАБУ направили 14 дел, а военная прокуратура несколько сотен дел. То есть господин Матиос параллельно сравнивает работу профессиональных следователей, работающих в прокуратуре, и, скажем, умножает на ноль работу детективов и вообще существование такой структуры как НАБУ", — считает эксперт.

На днях Матиос сообщил, что о задержании помощника народного депутата, представляющего парламентскую коалицию, на взятке в размере 140 тысяч гривен. 

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