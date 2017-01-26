В Украину вернулись сильные морозы

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В четверг в регионах Украины существенно понизилась температура воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

"(В четверг — ред.) ощутимо похолодает: температура ночью —12-14°, днем ​​около 10° мороза", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в сети Facebook.

Во Львове на дорогах местами гололедица, ветер северный, умеренный, температура ночью минус 13..-15°, днем ​​-7..-9°.

В Днепре 26 января на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью —15..-17°, днем ​​-11..-13°.

В Одессе в четверг на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м / с, температура ночью —10..-12 °, днем —​​5..-7 °.

"Снижение больше всего коснется восточной, а скорее северо-восточной части Украины, там температура воздуха достигнет ночью —12-18, днем ​​-10-14, а в четверг вечером уже в —14-20 градусов", — написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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Напомним, накануне утром столицу накрыла снежная метель.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе из столицы вывезли 70 тыс тонн снега.