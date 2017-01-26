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    Общество

    В Украину вернулись сильные морозы

    (обновлено: )90970
    В четверг в Киеве температура ночью -12...-14°, днем ​​около 10° мороза, во Львове температура ночью -13..-15°, днем ​​-7..-9°, в Днепре ночью -15..-17°, днем ​​-11..-13°.
    Зима в Киеве
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В четверг в регионах Украины существенно понизилась температура воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

    Последствия морозной погоды в Швейцарии
    REUTERS Denis Balibouse
    Последствия морозной погоды в Швейцарии

    "(В четверг — ред.) ощутимо похолодает: температура ночью —12-14°, днем ​​около 10° мороза", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в сети Facebook.

    Во Львове на дорогах местами гололедица, ветер северный, умеренный, температура ночью минус 13..-15°, днем ​​-7..-9°.

    В Днепре 26 января на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью —15..-17°, днем ​​-11..-13°.

    В Одессе в четверг на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м / с, температура ночью —10..-12 °, днем —​​5..-7 °.

    "Снижение больше всего коснется восточной, а скорее северо-восточной части Украины, там температура воздуха достигнет ночью —12-18, днем ​​-10-14, а в четверг вечером уже в —14-20 градусов", — написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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    Напомним, накануне утром столицу накрыла снежная метель.

    Как сообщалось ранее, на минувшей неделе из столицы вывезли 70 тыс тонн снега.

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