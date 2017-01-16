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    Общество

    В Украине со вторника усилятся морозы

    (обновлено: )28820
    Как сообщает Укргидрометцентр, 18 января в Украине - без существенных осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны гололедица.
    Морозы. Архивное фото
    REUTERS Stoyan Nenov

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В ближайшие сутки погодные условия в Украине будут определять поле повышенного атмосферного давления и холодный воздух, поступающий с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

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    Так, осадков не ожидается, лишь в Крыму будет мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах — гололедица. Ночью и утром в Украине, кроме крайнего юга, туман. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с, днем в южной части местами порывы 15-17 м/с.

    Температура ночью —7…-12 °С, в западных, северных и центральных областях местами до —14 °С, днем —2…-7 °С; на крайнем востоке страны, в Крыму и Приазовье ночью —3…-8 °С, днем от —3 °С до 3 °С.

    meteo.gov.ua
    Погода в Украине на 18 января

    Согласно сообщению, в Киеве — без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 9 градусов ниже нуля, днем —2…-4 °С.

    По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 января самая высокая температура днем составляла 9 °С в 1993 году, самая низкая ночью —24,9 °С в 1940 году.

    18 января в Украине — без существенных осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с; в южной части, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

    Температура ночью —10…-12 °С,  днем в большинстве областей —5…-7 °С, на юге —1…-3 °С.

    В Киеве — без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью —10…-12 °С, днем —5…-7 °С.

    Напомним, в начале года в Украину пришли сильные морозы. Температура была до  минус 17.

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