Происшествия
RSS

Десятки населенных пунктов остаются без света из-за погоды

Тема:

Украина в снежном плену - испытание власти (106)

(обновлено: )113
В частности, в Закарпатской области обесточены 12 населенных пунктов, во Львовской – 17, в Волынской – 9 и Кировоградской – 2. Во Львовской области 12 населенных пунктов отключены от электричества полностью и 5 - частично.
Электричество
УНИАН

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Украине из-за погодных условий остаются обесточенными 40 населенных пунктов в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на Facebook.

Читайте также: Последние напутствия. Визит Байдена в Украину

В частности, в Закарпатской области обесточены 12 населенных пунктов, во Львовской – 17, в Волынской – 9 и Кировоградской – 2.

Во Львовской области 12 населенных пунктов отключены от электричества полностью и 5 — частично, сообщил в комментарии каналу "112 Украина" спикер ГСЧС во Львовской области Игорь Курус. Без электричества остались Жовковский, Мостиский, Сколевский и Яворовский районы.

Ранее сообщалось о 55 обесточенных населенных пункта.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун