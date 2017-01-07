Ситуация в областях со сложными погодными условиями под контролем ГСЧС

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Ситуация в областях с осложнением погодных условий стабильная, она находится под контролем соответствующих служб. Об этом сообщает в субботу официальный сайт президента Украины Петра Порошенко.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

Как отмечается, об этом Порошенко доложил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

По его словам, в настоящее время наблюдаются незначительные осложнения на дорогах местного значения. Всех, кто нуждается в помощи, работники ГСЧС эвакуируют и размещают в точках обогрева в ближайших населенных пунктах.

В разговоре с главой государства Чечеткин также сообщил о принятом решении о прекращении движения автотранспорта на всех автомобильных дорогах Одесской области с 18.00 7 января.

"В координации с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также вовлечена в ликвидации крупной аварии теплосети в Приморском районе города Одессы. Там 35 домов остается без тепла. На месте аварии работают несколько аварийных бригад", — говорится в сообщении.

В остальных областях Украины, по словам Чечеткина, ситуация стабильная и под постоянным контролем ГСЧС. В областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме. На дороги местного значения по всей Украине выведено 3,5 тысячи единиц спецтехники, а региональные штабы работают круглосуточно.