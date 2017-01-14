В Закарпатской области из-за погоды ограничили движение грузовиков

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в связи с непогодой введено ограничение на движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения общего пользования, сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции.

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Отмечается, что также на территории Ивано-Франковской области ограничено движение грузовиков при въезде в Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево-Львов) и Вышковского (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалов.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак выступил за введение платы за проезд грузовых транспортных средств по дорогам страны.