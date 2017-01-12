Гройсман поручил увеличить расходы на закупку снегоуборочной техники

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил увеличить в три раза расходы на закупку снегоуборочной техники, сообщила в четверг пресс-служба правительства по итогам совещания премьера с профильными ведомствами, где поднимался вопрос развития дорожной инфраструктуры.

По данным пресс-службы, во время совещания участники коснулись проблемы недостаточного количества необходимой техники для содержания дорог зимой и их технологической устарелости.

"Что меня беспокоит: у нас сейчас отсутствует качественная система уборки дорог. Поэтому любой снегопад — ГСЧС (Госслужба по ЧС) начинает помогать решать проблемы, хотя по сути "Укравтодор" просто должен системно содержать дороги, и тогда ситуация будет абсолютно контролируемая. Надо менять технологии, надо купить новую технику, надо повышать ответственность, а уж ГСЧС использовать как вспомогательные службы, которые готовы оказать нам поддержку, если у нас действительно уже аномальные снегопады", — считает глава правительства.

Говоря о взаимодействии Госслужбы по ЧС и служб автомобильных дорог при неблагоприятных погодных условиях, Гройсман отметил, что спасатели должны помогать только в самых сложных погодных ситуациях. Премьер убежден, что нужно построить системную работу по надлежащему содержанию дорог.

В этом контексте глава правительства поручил увеличить расходы на приобретение новой техники для зимней уборки на 500 миллионов гривен (18,3 миллиона долларов) в дополнение к уже предусмотренным 250 миллионам гривен (9,17 миллиона долларов).

"Поручение — давайте увеличим сумму денег на приобретение техники для зимней уборки. Начинаем от 250 миллионов гривен — это те средства, которые уже есть, и мы можем начинать уже работу и договариваемся, что мы должны нарастить еще на 500 миллионов. То есть до 750 миллионов (27,5 миллиона долларов) общую сумму по году на приобретение новой техники", — цитирует слова премьера пресс-служба Кабмина.

Ранее Гройсман заявил, что Украина абсолютно стабильно проходит нынешний отопительный сезон, но уже должна думать о формировании запасов газа на следующий год.