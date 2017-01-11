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В центре Киева глыба снега обрушилась на прохожего

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Украина в снежном плену - испытание власти (90)

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Как сообщается, прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали мужчине первую помощь, после чего доставили его в Институт нейрохирургии им. Ромоданова. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Глыба снега
Фото из открытых источников

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева с крыши ресторана прохожему на голову упала глыба спресованного снега, сообщает "Обозреватель".

Инцидент произошел во вторник днем, 10 января, на улице Большая Васильковская, 72 рядом с ТЦ "Олимпийский".

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В результате 49-летний пострадавший получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали мужчине первую помощь, после чего доставили его в Институт нейрохирургии им. Ромоданова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Если будет доказано, что балансодержатель территории вовремя не почистил кровлю от снега и не оградил опасное место, ему грозит штраф, вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, на канале политсилы Виталия Кличко появилось видео, на котором запечатлен его рейд по ночному Киеву с проверкой уборки снега коммунальными службами.

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