Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Греции

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Национальная метеорологическая служба Греции сообщила об ухудшении погоды в ближайшие часы — на значительной части территории пройдут новые снегопады, сохранятся небывалые для Греции морозы и холода, которые принес из Сибири антициклон "Ариадна", в некоторых регионах введено чрезвычайное положение.

Погода ухудшилась вечером 6 января, снегопады прошли почти на всей территории Греции, не пострадала только часть столичного региона Аттика. Снег лежит уже в 30 километрах к северу от Афин, а в северных регионах страны стоят 20-градусные морозы.

В понедельник и вторник снегопады пройдут в Центральной Македонии (в основном в Халкидики), Восточной Македонии, Фракии, восточной Фессалии, на Спорадах, Эвбее, островов северной и восточной части Эгейского моря, на Пелопоннесе, на Кикладах и на Крите, говорится в экстренном предупреждении об ухудшении погоды.

В Аттике снегопад начнется вечером местами, сильный снег ожидается в северных пригородах Афин.

На дорогах в центральной и северной материковой части Греции ожидается гололед, в прибрежных районах на западе и юге — сильный дождь и шторм.

Власти Греции объявили о введении государственного механизма действий при чрезвычайных ситуациях. В некоторых регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за снежных заносов и морозов.

Снег выпал в понедельник на островах Лесбос и Хиос, где находятся тысячи мигрантов и беженцев.

На островах Алонисос и Скопелос ситуацию называют драматической, здесь высота снежного покрова превысила метр, 2,8 тысячи жителей Алонисоса остались без телефонной связи и электроснабжения, поскольку снег повредил провода. Есть проблемы и с водой.

На севере страны несколько дней стоят "полярные морозы" — во Флорине минус 18, в Гревене минус 13.

Коммуникации в Греции не имеют изоляции и не рассчитаны на минусовые температуры, и из-за замораживания труб в ряде городов есть проблемы с водоснабжением. В частности, в районе города Салоники проблемы в системах отопления и горячего водоснабжения коснулись 90% домохозяйств, использующих природный газ. В городе в понедельник утром температура воздуха была минус пять градусов, а до этого морозы доходили до 10 градусов.

Проблемы с водоснабжением были и в некоторых домах в Афинах, где ночью было всего минус два. Вода замерзала в трубах, которые проходят по улице.

Греческие СМИ сообщают, что из-за холодов погибли два человека — в районе города Навпактос на севере Корнифского залива от переохлаждения умер пожилой мужчина, заблудившийся в горах, а в Комотини пожилая женщина скончалась от отравления угарным газом, когда разожгла жаровню, чтобы согреться.