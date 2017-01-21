Россиянка в 20-градусный мороз сдвинула два трамвайных вагона весом 42 т

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина. Многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью, мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева в 20-градусный мороз сдвинула с места два трамвайных вагона весом около 42 тонн. Спортсменка протащила их по рельсам несколько метров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее Кошелева по прозвищу Скала сдвигала с места трамвайный вагон весом 17 тонн, затем были 16-тонный КамАЗ и вертолет Ми-8 весом 8,5 тонн. В июле 2016 года она вместе с еще одной спортсменкой Анастасией Москалевой протащили несколько метров погрузчик Kalmar Global весом 64 тонны.

На этот раз груз – два трамвайных вагона, которые спортсменка под одобрительные крики и аплодисменты сдвинула с места и протянула несколько метров по рельсам — весил около 42 тонн. Рекордсменка впервые в мире сделала это в суровых климатических условиях – в мороз более 20 градусов. В интервью журналистам она затем призналась, что мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.

"Обычно мы тренируемся в трамвайном депо. Нас часто спрашивают, зачем вам это. Просто у меня есть цель — я хочу установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса", — сказала Оксана.

Как сдвинуть с места самолет, силачка уже представляет, ведь ей приходилось тянуть Ми-8. А вот как сдвигают пароходы, ей только предстоит узнать. Летом спортсменка намерена начать тренировки на Байкале. По этому поводу она имеет собственное мнение: "Жаль, что больших кораблей на Байкале нет, только маленькие. Придется ехать за рекордом в Австралию".

Ранее сообщалось, что в обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, обновив национальный рекорд.