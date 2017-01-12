Отопительный сезон: газа хватит при отсутствии аномальных морозов - Дяченко

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Украина сократила потребление природного газа. Как сообщают в "Укртрансгазе", в первой декаде января 2017 года потребление природного газа уменьшилось примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом потребление газа в стране в целом за прошлый год сократилось почти на 2% по сравнению с 2015 годом — до 30 миллиардов кубометров.

Хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

"Если не будет аномальных периодов, минус 30 две недели, а в соответствии с теми прогнозами, которые есть, сейчас идет потепление, и есть прогнозы, что ранняя весна будет… то должно хватить", — заявил эксперт.

Вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что стране хватит запасов газа до конца отопительного периода даже при низких температурах, сейчас в ее подземных хранилищах около 11,5 миллиардов кубометров газа. Он отметил, что по состоянию на 8 января использовано около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища.

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.