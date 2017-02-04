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    Киев

    На дорогах Киева снег и лед убирают 402 единицы техники

    (обновлено: )17
    По состоянию на 8:00 утра 4 февраля в Киеве для уборки снега и льда с дорог, улиц и тротуаров работало 402 единицы техники и 4787 человек личного состава.
    Ситуация на дорогах Киева
    facebook.com/kievavtodor

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Киеве для уборки снега и льда работает 402 единицы техники и 4787 работников, сообщает пресс-служба КГГА.

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    zk.dsns.gov.ua
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    По состоянию на 8:00 утра 4 февраля в Киеве для уборки снега и льда с дорог, улиц и тротуаров работало 402 единицы техники и 4787 человек личного состава. По прогнозу синоптиков, небольшой мокрый снег возможен в столице также и днем.

    По данным гидрометцентра, в субботу в Киеве будет облачно, на дорогах гололедица, ветер преимущественно западный — 5-10 м/с.

    Температура в течение суток 1-3 градуса мороза.

    Напомним, в Закарпатской области талый снег и дожди затопили более 500 домохозяйств.

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