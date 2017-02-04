На дорогах Киева снег и лед убирают 402 единицы техники

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Киеве для уборки снега и льда работает 402 единицы техники и 4787 работников, сообщает пресс-служба КГГА.

По состоянию на 8:00 утра 4 февраля в Киеве для уборки снега и льда с дорог, улиц и тротуаров работало 402 единицы техники и 4787 человек личного состава. По прогнозу синоптиков, небольшой мокрый снег возможен в столице также и днем.

По данным гидрометцентра, в субботу в Киеве будет облачно, на дорогах гололедица, ветер преимущественно западный — 5-10 м/с.

Температура в течение суток 1-3 градуса мороза.

Напомним, в Закарпатской области талый снег и дожди затопили более 500 домохозяйств.