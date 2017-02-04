Паводок в Закарпатье подтопил 525 домохозяйств – ГСЧС

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области из-за паводков уже подтоплены 525 домохозяйств, сообщила в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В течение 3 февраля в девяти районах Закарпатской области в результате осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в ручьях и реках и произошло подтопление 525 домохозяйств, 25 гектаров сельхозугодий, 9 дорог, 1 магазина, 4 жилых домов… из которых отселено 11 человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

zk.dsns.gov.ua Подтопление в Закарпатской области

В пятницу ГС ЧС Украины сообщила о подтоплении более 400 домохозяйств в Закарпатской области из-за паводка.