Талый снег и дождь затопили Закарпатскую область

В Закарпатской области после потепления были подтоплены почти полтысячи домохозяйств, сообщили в Управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

В результате таяния снега, образования ледовых заторов на ручьях и реках области, большое количество осадков в виде дождя, повышения уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 465 домохозяйств, 4 жилых домов, 10 подвалов жилых домов, а также 25 га сельхозугодий.

По данным ГСЧС, подтопления зафиксированы в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском, Раховском и Хустском районах.

Также повреждены два жилых дома и магазин.

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