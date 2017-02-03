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    Талый снег и дождь затопили Закарпатскую область

    (обновлено: )31
    Подтопление в Закарпатской области
    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома
    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    zk.dsns.gov.ua
    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома
    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома
    zk.dsns.gov.ua/ua
    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома
    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома
    zk.dsns.gov.ua
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    zk.dsns.gov.ua
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    zk.dsns.gov.ua
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    zk.dsns.gov.ua
    Подтопление в Закарпатской области
    Подтопление в Закарпатской области
    zk.dsns.gov.ua

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    Подтопление в Закарпатской области

    В Закарпатской области после потепления были подтоплены почти полтысячи домохозяйств, сообщили в Управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

    В результате таяния снега, образования ледовых заторов на ручьях и реках области, большое количество осадков в виде дождя, повышения уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 465 домохозяйств, 4 жилых домов, 10 подвалов жилых домов, а также 25 га сельхозугодий.

    По данным ГСЧС, подтопления зафиксированы в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском, Раховском и Хустском районах.

    Также повреждены два жилых дома и магазин.

    Смотрите также: Ледяная карусель в Запорожье на Днепре

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