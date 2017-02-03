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    Общество

    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома

    (обновлено: )10710
    Из-за таяния снега, образования ледовых заторов на реках, большого количества, повышения уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 465 домохозяйств, 4 жилых домов, 10 подвалов жилых домов, а также 25 га сельхозугодий.
    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома
    zk.dsns.gov.ua/ua

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области после потепления были подтоплены почти полтысячи домохозяйств, сообщили в Управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

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    Отмечается, что в результате таяния снега, образования ледовых заторов на ручьях и реках области, большое количество осадков в виде дождя, повышения уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 465 домохозяйств, 4 жилых домов, 10 подвалов жилых домов, а также 25 га сельхозугодий.

    По данным УГСЧС, подтопления зафиксированы в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском, Раховском и Хустском районах.

    Также повреждены два жилых дома и магазин.

    "В селе Бронька Иршавского района из-за ледового затор вышла из берегов река Красная и подтопила несколько жилых домов. Два построенных из самана дома не выдержали водного напора и рухнули. Людей предупредили и отселили, поэтому пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

    zk.dsns.gov.ua
    На Закарпатье подтоплены полтысячи домохозяйств, разрушены два дома

    Напомним, 23 января в Киеве в результате аварийного прорыва сетей "Киевводоканала" затопило улицу Генерала Жмаченко на участке от Дарницкого бульвара до здания №26, в связи с чем данный участок был перекрыт для сквозного проезда.

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