В Киеве затопило улицу, машина провалилась под асфальт

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В столице в результате аварийного прорыва сетей "Киевводоканала" затопило улицу Генерала Жмаченко на участке от Дарницкого бульвара до здания №26, в связи с чем данный участок перекрыт для сквозного проезда, сообщает пресс-служба Центра организации и безопасности дорожного движения в Киеве.

"В результате аварии проезжая часть и часть тротуара залиты водой, автомобиль ВАЗ, который двигался по тротуару, провалился в яму", — говорится в сообщении Центра в Facebook.

Facebook Центра организации и безопасности дорожного движения в Киеве В Киеве затопило улицу Генерала Жмаченко, машина ушла под асфальт

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