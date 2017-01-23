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    В Киеве затопило улицу, машина провалилась под асфальт

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    Сообщается, что для сквозного проезда транспорта перекрыт участок улицы Генерала Жмаченко на участке от Дарницкого бульвара до здания №26. В результате аварии ЖКХ ВАЗ провалился в яму.
    В Киеве затопило улицу Генерала Жмаченко, машина ушла под асфальт
    Facebook Центра организации и безопасности дорожного движения в Киеве

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В столице в результате аварийного прорыва сетей "Киевводоканала" затопило улицу Генерала Жмаченко на участке от Дарницкого бульвара до здания №26, в связи с чем данный участок перекрыт для сквозного проезда, сообщает пресс-служба Центра организации и безопасности дорожного движения в Киеве.

    "В результате аварии проезжая часть и часть тротуара залиты водой, автомобиль ВАЗ, который двигался по тротуару, провалился в яму", — говорится в сообщении Центра в Facebook.

    Facebook Центра организации и безопасности дорожного движения в Киеве
    В Киеве затопило улицу Генерала Жмаченко, машина ушла под асфальт

    Ранее сообщалось, что в Одессе из-за непогоды прорвало теплотрассу.

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