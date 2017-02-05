наверх
05.02.201722:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киев идут сильные морозы

    (обновлено: )24920
    Во вторник в столице ожидается -13...-15°С ночью и до -10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем.
    Киевляне прячутся от мороза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает, говорится на сайте украинского Гидрометцентра.

    Смотрите также: Зрелищный ледоход на реке Уж в Ужгороде

    Как сообщают синоптики,  в столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем.

    А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем. Осадков не прогнозируется.

    Напомним, в Закарпатской области из-за таяния снега и обильных дождей затопило более 500 домохозяйств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Режиссер Оливер Стоун
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Национальный банк Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Донбасс: блокада и пиар