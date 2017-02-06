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    В понедельник в Киеве синоптики ожидают снегопады

    Тема:

    Зима. Последствия непогоды в Украине (302)

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    По информации Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем - на 2-3 см.
    Подол в снегу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 февраля, в Киеве синоптики прогнозируют снегопады. Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады.

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    УНИАН
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    Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова — 1,5-2 см, днем — на 2-3 см. 

    "Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем около 5-7 мороза", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает. В столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем. Осадков не прогнозируется.

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