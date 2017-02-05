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    В Канаде 18 тыс человек остались без света из-за снегопада

    (обновлено: )3010
    Задержки по восстановлению электроснабжения происходят из-за очень плохих дорожных условий в непогоду. А метеорологи предупредили, что погодные условия в регионе ухудшатся в ночь на воскресенье.
    Снегопад в Канаде
    REUTERS Chris Wattie

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В субботу 18 тысяч канадцев остались без электричества из-за сильного снегопада в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщила местная электрокомпания BC Hydro.

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    "Намечен прогресс по восстановлению (электричества) в течение дня; до 18 тысяч клиентов по прежнему без электроснабжения. Продолжаем проводить восстановительные работы так быстро, как только можем", — говорится в официальном аккаунте BC Hydro в Twitter.

    По данным телерадиовещательной корпорации CBС, больше всего пострадали жители районов острова Ванкувер. Представитель BC Hydro Кевин Акуино пояснил, что задержки по восстановлению электроснабжения происходят из-за очень плохих дорожных условий в непогоду.

    Метеорологи предупредили, что погодные условия в регионе ухудшатся в ночь на воскресенье, отмечает CBC.

    Как сообщалось ранее, в Закарпатской области после потепления были подтоплены почти полтысячи домохозяйств.

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