В Канаде 18 тыс человек остались без света из-за снегопада

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В субботу 18 тысяч канадцев остались без электричества из-за сильного снегопада в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщила местная электрокомпания BC Hydro.

"Намечен прогресс по восстановлению (электричества) в течение дня; до 18 тысяч клиентов по прежнему без электроснабжения. Продолжаем проводить восстановительные работы так быстро, как только можем", — говорится в официальном аккаунте BC Hydro в Twitter.

По данным телерадиовещательной корпорации CBС, больше всего пострадали жители районов острова Ванкувер. Представитель BC Hydro Кевин Акуино пояснил, что задержки по восстановлению электроснабжения происходят из-за очень плохих дорожных условий в непогоду.

Метеорологи предупредили, что погодные условия в регионе ухудшатся в ночь на воскресенье, отмечает CBC.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области после потепления были подтоплены почти полтысячи домохозяйств.