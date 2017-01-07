Более 30 населенных пунктов остаются обесточенными - ГСЧС

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 30 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

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По состоянию на утро субботы было обесточено более 70 населенных пунктов в семи областях.

Согласно информации, обесточен 31 населенный пункт в четырех областях. В частности, в Одесской области — 22 населенных пункта, Николаевской — 7, в Херсонской и Волынской по одному.

Кроме того, остается ограниченным движение на автомобильных дорогах в ряде областей страны.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.