В Одесской области из-за непогоды обесточены 27 населенных пунктов

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области из-за непогоды без электроснабжения остались жители 27 населенных пунктов в 10 районах, сообщает пресс-служба Одесской ОГА на своей странице в Facebook.

"В Болградском, Измаильском, Саратском, Ивановском, Овидиопольском районах без электроснабжения по 1 населенному пункту, в Килийском — 7, в Татарбунарском – 8 населенных пунктов, в Белгород-Днестровском — 2, в Лиманском — 4 населенных пункта", — сообщает ОГА.

Для восстановления электроснабжения от ПАО "Энергопоставляющая компания "Одессаоблэнерго" работает 62 бригады и 72 единицы техники.

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Напомним, из-за непогоды в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Черкасской областях 6 января ограничено движение автотранспорта. Синоптики обещают резкое ухудшение погоды, метели, порывы ветра 15-22 м/с, резким снижением температуры воздуха до минус 25 градусов.