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Непогода обесточила 20 населенных пунктов во Львовской области

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Украина в снежном плену - испытание власти (109)

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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.
Снегопад во Львове. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В результате снегопада во Львовской области обесточены 20 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"С 15 на 16 января вследствие неблагоприятных погодных условий (небольшой мокрый снег, обледенение), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередачи, произошло обесточивание 20 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергокомпаний.

Также на сайте ГСЧС сообщается, что, по данным Гидрометцентра, в понедельник в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. Служба обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы.

Ранее в результате непогоды в ряде областей было ограничено движение транспорта.

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