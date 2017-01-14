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В Украине обесточены 55 населенных пунктов – ГСЧС

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Украина в снежном плену - испытание власти (102)

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Согласно информации ГСЧС Украины, во Львовской области обесточены 39 населенных пунктов, в Закарпатской области остаются обесточенными 16 населенных пунктов.
Свеча и лампочка
УНИАН

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Вследствие неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи, произошло обесточивание 55 населенных пунктов в двух областях Украины.

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Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточены 39 населенных пунктов. В Закарпатской области остаются обесточенными 16 населенных пунктов.

"К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго", — сообщили в ГСЧС.

Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах западного региона Украины нет.

Ранее сообщалось, что за сутки в результате осложнения погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибло три человека, пострадали – 75.

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