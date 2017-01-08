Из-за непогоды в пяти областях обесточены десятки населенных пунктов

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В пяти областях Украины из-за непогоды обесточено 35 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание населенных пунктов в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Волынской областях.

В частности, в Одесской без электроснабжения остаются 24 н.п., в Херсонской – 7 н.п., в Николаевской – 2 н.п., в Днепропетровской и Волынской – по 1 н.п.

Напомним, по данным Гидрометцентра, 8 января в Украине, кроме крайнего запада и востока, сохранятся сложные погодные условия: местами сильные снегопады, метели, снежные заносы, в восточной части местами гололед.