Происшествия
RSS

В Авдеевке обесточена фильтровальная станция

Тема:

Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (117)

(обновлено: )3
Генеральный директор Авдеевского коксохимзавода сообщил, что перебита одна из двух оставшихся линий электропередач, в результате чего обесточена Донецкая фильтровальная станция.
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В результате обстрела Авдеевки из тяжелого оружия вечером 11 января перебита одна линия электропередач, и обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС), сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов.

По его словам, снаряды приземлялись возле предприятия.

Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки
Украинское фото
Донбасс: деньги не пахнут, но война пахнет деньгами

"Что-то тяжелое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", — написал Магомедов на своей странице в Facebook.

Ранее жители Донецка сообщали о сильных обстрелах в разных районах города.

Напомним, 3-4 января министр иностранных дел Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетили Донецкую область. Целью визита было ознакомление с состоянием имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Рекс Тиллерсон. Архивное фото
Трамп. Первая пресс-конференция президента США
Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО
Украина в снежном плену - испытание власти
Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко