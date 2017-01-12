В Авдеевке обесточена фильтровальная станция

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В результате обстрела Авдеевки из тяжелого оружия вечером 11 января перебита одна линия электропередач, и обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС), сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов.

По его словам, снаряды приземлялись возле предприятия.

"Что-то тяжелое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", — написал Магомедов на своей странице в Facebook.

Ранее жители Донецка сообщали о сильных обстрелах в разных районах города.

Напомним, 3-4 января министр иностранных дел Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетили Донецкую область. Целью визита было ознакомление с состоянием имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.