На дорогах пяти областей сохраняется критическая аварийность

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. За сутки в результате осложнения погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибло три человека, пострадали – 75, сообщает пресс-служба ГУ НП Украины.

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Отмечается, что критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ровенской, а также Донецкой и Луганской областях.

По данным ГСЧС, за сутки были отбуксированы и освобождены из снежных заносов 61 автомобиль.

Для помощи в буксировании были привлечены восемь единиц техники и 28 спасателей, говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области из-за непогоды было введено ограничение на проезд грузового транспорта.