наверх
06.02.201711:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Синоптик: снегопад в Киеве - на три дня

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (312)

    (обновлено: )90
    Синоптик Укргидрометцентра Роман Банах в эфире "ГС" подчеркнул, что до конца недели будет холодно, а 9 и 10 февраля температура опустится до 20-градусной отметки.
    Снегопад в Киеве
    instagram.com/marina_nikta

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Киев вновь замело снегом. О непогоде синоптики и КГГА предупреждали еще вечером 5 февраля.

    В связи с ухудшением погодных условий с утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен, сообщает пресс-служба КГГА. Также просят водителей авто по возможности не выезжать на своих машинах, пользоваться общественным транспортом, и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

    Подробнее о том, когда снегопад прекратиться и какой погоды ждать в течение недели, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Роман Банах.

    Снегопад в Киеве
    instagram.com/miglazov26
    Снегопад в Киеве: сугробы и "паралич" на дорогах

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Скажіть, яка погода очікується на сьогодні в Києві? Скільки градусів морозу буде і коли закінчиться снігопад?

    — Внаслідок впливу атмосферного фронту сьогодні вночі в Києві розпочався снігопад, який продовжуватиметься і протягом всього дня, поступово слабшаючи до вечора. Приріст снігового покриву складе приблизно 10-12 см. Щодо температурних показників, то сьогодні стовпчики термометрів покажуть у Києві 5-7 градусів морозу, по області – 3-8 градусів нижче нуля. Наступної ночі морози посиляться, і термометри фіксуватимуть температуру в районі 15 градусів морозу. Ці значення завтра та післязавтра перебуватимуть в межах 11-13 градусів морозу.

    Завтра теж варто чекати на снігопад?

    — Щодо опадів, то завтра та післязавтра чекаємо на нову порцію снігу, проте опади сильними не будуть. Лише в ніч на середу вони можуть посилитися. Надалі, після середи, опади припиняться, а температура опуститься ще нижче. Тобто 9 та 10 лютого будуть найхолоднішими за цей період, і стовпчики термометрів опускатимуться до 20-градусної позначки.

    Якою буде погода ближче до кінця тижня?

    — Ближче до кінця тижня погода залишатиметься холодною. У четвер та п’ятницю нічні значення становитимуть біля 20 градусів морозу, вдень — у межах 10-12 градусів морозу.

    Яка погода очікується сьогодні та у найближчі дні в регіонах?

    Подтопление в Закарпатской области
    zk.dsns.gov.ua
    Талый снег и дождь затопили Закарпатскую область

    — Снігопади сьогодні у центральних областях – Київській, Житомирській та Чернігівській. Без істотних опадів прогнозується лише на Лівобережній Україні, більшості західних областей. Нова порція сильних опадів надійде до нас з південного заходу, і 7 та 8 лютого у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях чекаємо на сильні снігопади, у південних та центральних областях саме можуть спостерігатися хуртовини.

    Чи є якісь прогнози щодо того, коли в Україну прийде весняна погода?

    — На жаль, український Гідрометцентр не володіє такою інформацією. Ми складаємо лише прогнози на найближчі 5-10 днів. Надалі говорити важко. У найближчі дні ми прогнозуємо, що погода залишатиметься холодною.

    Смотрите также: Гололед в Киеве: авто на полном ходу врезалось в дерево

    Ранее спикер компании "Автомобильные дороги Украины" Александра Орлова-Кобец в эфире "ГС" заявила, что с непогодой на автодорогах борются более тысячи коммунальщиков и 600 единиц спецтехники.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Ткачук
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар