Синоптик: снегопад в Киеве - на три дня

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Киев вновь замело снегом. О непогоде синоптики и КГГА предупреждали еще вечером 5 февраля.

В связи с ухудшением погодных условий с утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен, сообщает пресс-служба КГГА. Также просят водителей авто по возможности не выезжать на своих машинах, пользоваться общественным транспортом, и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Подробнее о том, когда снегопад прекратиться и какой погоды ждать в течение недели, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Роман Банах.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скажіть, яка погода очікується на сьогодні в Києві? Скільки градусів морозу буде і коли закінчиться снігопад?

— Внаслідок впливу атмосферного фронту сьогодні вночі в Києві розпочався снігопад, який продовжуватиметься і протягом всього дня, поступово слабшаючи до вечора. Приріст снігового покриву складе приблизно 10-12 см. Щодо температурних показників, то сьогодні стовпчики термометрів покажуть у Києві 5-7 градусів морозу, по області – 3-8 градусів нижче нуля. Наступної ночі морози посиляться, і термометри фіксуватимуть температуру в районі 15 градусів морозу. Ці значення завтра та післязавтра перебуватимуть в межах 11-13 градусів морозу.

Завтра теж варто чекати на снігопад?

— Щодо опадів, то завтра та післязавтра чекаємо на нову порцію снігу, проте опади сильними не будуть. Лише в ніч на середу вони можуть посилитися. Надалі, після середи, опади припиняться, а температура опуститься ще нижче. Тобто 9 та 10 лютого будуть найхолоднішими за цей період, і стовпчики термометрів опускатимуться до 20-градусної позначки.

Якою буде погода ближче до кінця тижня?

— Ближче до кінця тижня погода залишатиметься холодною. У четвер та п’ятницю нічні значення становитимуть біля 20 градусів морозу, вдень — у межах 10-12 градусів морозу.

Яка погода очікується сьогодні та у найближчі дні в регіонах? zk.dsns.gov.ua Талый снег и дождь затопили Закарпатскую область

— Снігопади сьогодні у центральних областях – Київській, Житомирській та Чернігівській. Без істотних опадів прогнозується лише на Лівобережній Україні, більшості західних областей. Нова порція сильних опадів надійде до нас з південного заходу, і 7 та 8 лютого у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях чекаємо на сильні снігопади, у південних та центральних областях саме можуть спостерігатися хуртовини.

Чи є якісь прогнози щодо того, коли в Україну прийде весняна погода?

— На жаль, український Гідрометцентр не володіє такою інформацією. Ми складаємо лише прогнози на найближчі 5-10 днів. Надалі говорити важко. У найближчі дні ми прогнозуємо, що погода залишатиметься холодною.

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