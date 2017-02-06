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    Фотоленты

    Снегопад в Киеве: сугробы и "паралич" на дорогах

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (309)

    (обновлено: )184
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
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    Снегопад в Киеве
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    Снегопад в Киеве
    Снегопад в Киеве
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    Снегопад в Киеве

    С ночи на понедельник в столице наблюдается сильный снегопад, который практически парализовал движение в Киеве. Так, по данным сервиса Яндекс.Пробки, на дорогах города с утра зафиксировано уже 17 ДТП.

    ДТП в Киеве из-за гололеда
    Канал dtp.kiev.ua в Youtube
    Гололед в Киеве: авто на полном ходу врезалось в дерево

    Напомним, с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и соблюдать следующих рекомендаций: по возможности, пользоваться общественным транспортом; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения; передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями; с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам; стараться избегать рискованных маневров; воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

    Ранее сообщалось, что уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает. В столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем.

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