Опять внезапно выпал снег… Соцсети о снежном плену Киева

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В самый разгар февраля столицу опять замело снегом. С самого утра понедельника уровень пробок в Киеве составил 10 баллов. Из-за снегопада общественный транспорт Киева перевели на спецрежим, а в саму столицу временно перестали пускать крупногабаритный транспорт. Однако и эти меры не помешали образоваться утренней многокилометровой тянучке на Бориспольской трассе в сторону Киева.

"Внезапный" зимний снегопад натворил немало шуму не только на улицах, н и в украинском сегменте соцсетей: "Движение по городу почти невозможно. Автомобильное сообщение между левым и правым берегом практически отсутствует"; "Это вы еще по Троещине не ехали. Трамваи не ходят. От остановки до остановки по полчаса едем".

Но несмотря на все невзгоды, украинцы не забывают шутить: "А Кличко сегодня на велосипеде? Переживаю…".

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook