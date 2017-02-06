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    Опять внезапно выпал снег… Соцсети о снежном плену Киева

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (314)

    (обновлено: )5520
    Как снег на голову… Столицу Украины парализовал обильный снегопад. Коммунальные службы не поспевают убирать улицы, из-за чего в Киеве с самого утра образовались максимальные пробки. Как отреагировали на щедроты природы украинцы в соцсетях?
    Битва со снегом на дорогах Киева
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В самый разгар февраля столицу опять замело снегом. С самого утра понедельника уровень пробок в Киеве составил 10 баллов. Из-за снегопада общественный транспорт Киева перевели на спецрежим, а в саму столицу временно перестали пускать крупногабаритный транспорт. Однако и эти меры не помешали образоваться утренней многокилометровой тянучке на Бориспольской трассе в сторону Киева.  

    "Внезапный" зимний снегопад натворил немало шуму не только на улицах, н и в украинском сегменте соцсетей: "Движение по городу почти невозможно. Автомобильное сообщение между левым и правым берегом практически отсутствует"; "Это вы еще по Троещине не ехали. Трамваи не ходят. От остановки до остановки по полчаса едем". 

    Но несмотря на все невзгоды, украинцы не забывают шутить: "А Кличко сегодня на велосипеде? Переживаю…".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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