Обращение Кличко в связи со снегопадом в Киеве

"Уважаемые киевляне, столица вновь охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника — на улицах города. Но пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", – сказано в обращении Кличко на его странице в Facebook.

Напомним, с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Для общественного транспорта в Киеве введен специальный режим движения.

Смотрите также: Снегопад в Киеве: сугробы и "паралич" на дорогах

Ранее сообщалось, что уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает. В столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем.