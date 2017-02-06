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    И снова неожиданно выпал снег: лучшие фотожабы на непогоду в Киеве

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (316)

    (обновлено: )48020
    Снег - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег - лучшие фотожабы
    Снег - лучшие фотожабы
    Александр Журович, facebook
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Олег Горбань, facebook
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Олег Горбань, facebook
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Александр Гусев, facebook
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Клуб Коренного Киевлянина, facebook
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Соцсети
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Соцсети
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Соцсети
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Соцсети
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Соцсети
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Снег в Киеве - лучшие фотожабы
    Соцсети

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    Снег - лучшие фотожабы

    В Киеве снова выпал снег. И хотя до окончания календарной зимы еще чуть менее месяца, коммунальные службы оказались снова не готовы к обильному снегопаду. И соцсети взорвались фотожабами на снег и его "уборку" в Киеве.

    Напомним, с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Для общественного транспорта в Киеве введен специальный режим движения.

    Смотрите также: Снегопад в Киеве: сугробы и "паралич" на дорогах

    Ранее сообщалось, что уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает. В столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем.

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