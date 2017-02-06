Украинскую экономику пока спасают деньги заробитчан

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Активные и трудоспособные люди продолжают покидать Украину – страну, где на значительной части территории идет гражданский конфликт, страну, пребывающую в глубоком социально экономическом кризисе. Процесс трудовой миграции, впрочем, начался не сегодня и не вчера – он начался после развала СССР. Сейчас, по разным оценкам, только в России находятся около 4 миллионов украинцев (данные МИД Украины по состоянию на март 2016 года).

В целом за границей работают от 6 до 8 миллионов украинцев – треть трудоспособного населения страны. Это привело к тому, что Украина уже сейчас испытывает кадровый голод в ряде отраслей. Так, эксперты утверждают, что каждая четвертая украинская компания испытывает трудности в связи с тем, что происходит миграция их ключевых работников.

Процесс "вымывания" кадров продолжается: во многих городах Украины сейчас можно видеть рекламу трудоустройства в Польше, в Германии, в других странах – этим занимаются специализированные фирмы.

Впрочем, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что есть в процессе трудовой миграции и положительная сторона для украинской экономики.

"Мы в нашей ассоциации убеждены, что трудовые мигранты на нынешнем этапе развития государства Украина являются важным фактором финансовой стабильности. В период с 2011-го по 2015 годы на Украину трудовыми мигрантами было перечислено порядка 35 миллиардов долларов. И, по данным Нацбанка Украины, за первые три квартала 2016 года эта сумма составила порядка 4 миллиардов долларов", - сказал Воскобойник на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, денег от заробитчан на самом деле поступает в страну еще больше: "Нацбанк не все может учесть, часть средств приходит наличными".

"Мы должны понимать, что эти деньги поддерживают финансовую систему Украины. Эти деньги тратятся на абсолютно реальные конкретные задачи – поддержка престарелых родителей, оплата учебы детей, это деньги которые уходят на ремонты квартир и домов, на приобретение продуктов питания и на лекарства. Поэтому я считаю, что украинские трудовые мигранты заслуживают максимального внимания и помощи со стороны общественных организаций и государственных структур", — подчеркнул глава ассоциации.

Отметим, что переводимые украинскими мигрантами средства в разы больше, чем прямые иностранные инвестиции в Украину.

И все же процесс массового отъезда украинцев свидетельствует, прежде всего, о неблагополучии дома. К экономическим причинам (отсутствие работы с достойной оплатой и перспектив такую работу найти) в последние годы прибавилась и "проблема АТО". Никто сейчас не понимает, когда и каким образом будет урегулирован гражданский конфликт в стране – возможно, он затянется на десятилетия…

Массовый отъезд работоспособных граждан в сочетании с неблагоприятными демографическими тенденциями просто "убивает" украинские перспективы. Финансовый аналитик Эрик Найман считает, что в Украине в настоящее время проживают 35 миллионов жителей, из них только чуть более 8 миллионов человек заняты в секторах, которые производят товары добавленной стоимости. По оценкам эксперта, через 10 лет только 6 миллионов украинцев будут создавать добавленную стоимость. Можно ли всерьез рассчитывать на то, что при таких условиях Украина сумеет создать сильную конкурентоспособную экономику?

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Напомним, по данным маркетинговой компании TNS, количество украинцев, которые бы хотели выехать за границу, за последние два года увеличилось более чем в полтора раза.