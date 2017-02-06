Со вторника морозы усилятся до -26, ожидаются сильные снегопады

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Со вторника по всей территории Украины ожидается существенное похолодание, в настоящее время проезд ограничен на дорогах в Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Хмельницкой областях, сообщает пресс-служба Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины".

"7-8 февраля ожидается значительное похолодание; в Украине, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12-17° мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях, до 20-26°, днем ​​до 9-15°; в южных областях и Прикарпатье ночью 3-9°, днем ​​0-5°", — говорится в сообщении.

В большинстве областей, кроме восточных и северо-восточных, выпадет снег. В центральных и западных областях, а также Житомирской и Киевской областях в ночь на среду, 8 февраля, ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы; на Закарпатье и юге — мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области — ночью 8 февраля сильные осадки. В западных, центральных и южных областях порывы ветра составят 15-22 м/с.

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"9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23°, на юге и Прикарпатье до 8-13°, дневная — существенно не изменится, осадки прекратятся. На дорогах гололедица", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время на дорогах государственного и местного значения по всей территории Украины работает 1136 единиц техники и 1643 работника дорожных служб.

С оперативной информацией о состоянии проезда можно ознакомиться здесь.

Снегопад начался в Киеве и Киевской области вечером в воскресенье и продолжился в понедельник, из-за чего утром в городе образовались десятибалльные пробки, за день произошло около 80 аварий. По информации Укргидрометцентра, в течение ночи количество осадков в Киеве составляло 11 миллиметров, прирост снежного покрова — 12 сантиметров. К вечеру понедельника количество осадков составит 4-6 миллиметра, прирост снега — 7-9 сантиметров.