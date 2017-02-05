В Украине с 7 февраля будет похолодание - Кульбида

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. На столичных дорогах все еще скользко. Хотя ледяной дождь прекратился, однако ему на смену пришел снегопад. В пятницу, 3 февраля, из-за гололеда возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Крупнейшие аварии в Киеве произошли на проспекте Победы и Гостомельском шоссе. Там столкнулись 11 и 5 автомобилей. К счастью, обошлось без жертв — но несколько человек госпитализированы в результате полученных травм.

Какую погоду ожидать на следующей неделе, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Похолодание украинский Гидрометцентр ожидает — оно начнется 7 февраля, начнется с северных областей Украины, то есть, в том числе, с города Киев. И температура воздуха снизится уже 7 февраля до 13-15 градусов мороза, 8 февраля до 17-19 градусов мороза, и холодная погода, правда, с несколько более высокой температурой будет держаться еще в течение 3 дней", — сообщил Кульбида.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что холода по всей территории Украины, начавшиеся несколько дней назад, не повлияли на стабильное прохождение осенне-зимнего периода.