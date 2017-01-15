В Украине за сутки из-за погоды погибли девять человек

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Из-за плохих погодных условий на дорогах Украины за сутки погибли 9 человек, еще 66 пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы – 66", — отметили в полиции.

По данным пресс-службы, критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Еще в пяти областях наблюдается напряженная обстановка — высокий уровень аварийности (рост количества ДТП с 10% до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, 13 января четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города Черновцы.