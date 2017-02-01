Морозы не повлияли на стабильность отопительного сезона - вице-премьер

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Холода по всей территории Украины, начавшиеся несколько дней назад, не повлияли на стабильное прохождение осенне-зимнего периода, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион по результатам совещания о проблемах в объединенной энергетической системе Украины.

"Сегодня мы можем подвести итоги за январь. Он был несколько холоднее аналогичных периодов прошлых лет. За прошлый месяц генерирующие компании произвели 15,6 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 74 млн кВт-ч (0,5%) превышает плановые показатели. То есть мы работаем полностью в плановом режиме", — цитирует Кистиона его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что несмотря на довольно неблагоприятные условия, угля на складах ТЭС и ТЭЦ в целом есть около 1,8 миллиона тонн, что практически находится в рамках неснижаемого остатка.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что премьер-министр давал поручение, чтобы неснижаемый остаток на конец отопительного периода составлял не менее 2 миллионов тонн. Надеюсь, что все ответственно отнесутся к этой задаче", — подчеркнул вице-премьер.

Россия, Украина и Еврокомиссия 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако окончательных договоренностей стороны так и не достигли, так как Киев настаивал на подписании дополнительного соглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

Представители "Нафтогаза" утверждают, что уровень запаса газа в ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 30 января упал ниже 10 миллиардов кубометров — до 9,976 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,77%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".