наверх
01.02.201721:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12+ 0.30
  • USD27.08- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Морозы не повлияли на стабильность отопительного сезона - вице-премьер

    (обновлено: )7401
    Вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что несмотря на сильные морозы, угля на складах ТЭС и ТЭЦ в целом есть около 1,8 миллиона тонн, что практически находится в рамках неснижаемого остатка.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Холода по всей территории Украины, начавшиеся несколько дней назад, не повлияли на стабильное прохождение осенне-зимнего периода, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион по результатам совещания о проблемах в объединенной энергетической системе Украины.

    Газокомпрессорная станция
    REUTERS Gleb Garanich
    Гримасы газовой независимости. Чей газ оплатит кредит ВБ для "Нафтогаза"?

    "Сегодня мы можем подвести итоги за январь. Он был несколько холоднее аналогичных периодов прошлых лет. За прошлый месяц генерирующие компании произвели 15,6 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 74 млн кВт-ч (0,5%) превышает плановые показатели. То есть мы работаем полностью в плановом режиме", — цитирует Кистиона его пресс-служба.

    Вице-премьер отметил, что несмотря на довольно неблагоприятные условия, угля на складах ТЭС и ТЭЦ в целом есть около 1,8 миллиона тонн, что практически находится в рамках неснижаемого остатка.

    "Хочу еще раз подчеркнуть, что премьер-министр давал поручение, чтобы неснижаемый остаток на конец отопительного периода составлял не менее 2 миллионов тонн. Надеюсь, что все ответственно отнесутся к этой задаче", — подчеркнул вице-премьер.

    Россия, Украина и Еврокомиссия 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако окончательных договоренностей стороны так и не достигли, так как Киев настаивал на подписании дополнительного соглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

    Представители "Нафтогаза" утверждают, что уровень запаса газа в ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 30 января упал ниже 10 миллиардов кубометров — до 9,976 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,77%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка, Донбасс
    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды
    Анджей Запаловский
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Педиатр, кандидат медицинских наук, "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Донбасс: блокада и пиар