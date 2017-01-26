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    Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Киеве в пятницу

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    Украинский гидрометцентр сообщает, что в пятницу в Киеве с утра будет идти снег, на дорогах гололедица, температура ночью 12-14 градусов, днем – 1-3 градуса мороза.
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, утром и днем обильный снегопад, сообщает Гидрометцентр.

    На дорогах местами гололедица.

    Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12-14 градусов, днем – 1-3 градуса мороза.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 27 января

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осторожными.

    Смотрите также: Последствия морозной погоды в Швейцарии

    Ранее сообщалось, что из-за плохих погодных условий 14 января на дорогах Украины за сутки погибли 9 человек, еще 66 пострадали.

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