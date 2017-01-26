Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Киеве в пятницу

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, утром и днем обильный снегопад, сообщает Гидрометцентр.

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12-14 градусов, днем – 1-3 градуса мороза.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 27 января

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осторожными.

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Ранее сообщалось, что из-за плохих погодных условий 14 января на дорогах Украины за сутки погибли 9 человек, еще 66 пострадали.